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Vörös róka kölyök (Vulpes vulpes) a Kis-Balatonnál, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén, Zalavár közelében 2021. június 3-án.
Nyitókép: MTI/Varga György

Kis Vuk, nagy veszély – Indul a harc az Ukrajnából és Romániából behurcolt veszettség ellen

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Október 3-án kezdődik Magyarország déli és keleti vármegyéiben a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az érintett területeken ezzel egyidejűleg ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé. A betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak.

Az immunizálás vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyek kijuttatására kisrepülőgépekről való szórással történik. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hatóság és a települési önkormányzat ad tájékoztatást.

A külterületeken kihelyezett plakátok is figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe, valamint az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható.

A vakcinázás eredményességét a Nébih a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi. A korábbi évek tapasztalatai alapján az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket.

Európában

a veszettség fő terjesztője a vörös róka, amelyből mintegy ötvenezer példány él hazánkban.

A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az embert is veszélyezteti. A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskák rendszeres veszettség elleni oltása pedig erősen ajánlott.

A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul. Az utóbbi években Magyarországon is megváltozott a veszettséghelyzet, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében

  • 2022-ben négy,
  • 2023-ban 16,
  • 2024-ben 18,
  • 2025-ben pedig 2

veszettségeset igazolódott.

A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén következett be.

A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.

Az elrendelt járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2026-ban eddig két veszettségesetet állapítottak meg. A keleti országhatár közelében ugyanakkor továbbra is folyamatos kockázatot jelent, hogy a szomszédos országokban még mindig jelen van a betegség.

A hazai állategészségügyi védekezés fenntartása kulcsfontosságú. Ennek része a vadon élő rókák kijelölt területeken történő vakcinázása, az ebek kötelező oltása, valamint a veszettség gyanújának bejelentése az állategészségügyi hatóság felé. Idegrendszeri tüneteket mutató elhullott háziállat, illetve elhullottan talált vadállat esetében a szükséges mintavételről az állategészségügyi hatóság gondoskodik.

A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanújának jelzése jogszabályban előírt kötelezettség.

A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk Veszettségmentesítés oldalon olvashatóak.

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Kezdőlap    Belföld    Kis Vuk, nagy veszély – Indul a harc az Ukrajnából és Romániából behurcolt veszettség ellen

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