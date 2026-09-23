Kis Vuk, nagy veszély – Indul a harc az Ukrajnából és Romániából behurcolt veszettség ellen

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanúját kötelező jelenteni a hatóság felé. A betegséget megelőző intézkedések közös társadalmi célt szolgálnak.
Az immunizálás vakcinatartalmú csalétkekkel történik, melyek kijuttatására kisrepülőgépekről való szórással történik. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hatóság és a települési önkormányzat ad tájékoztatást.
A külterületeken kihelyezett plakátok is figyelmeztetik majd a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe, valamint az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható.
A vakcinázás eredményességét a Nébih a kilőtt rókák laboratóriumi vizsgálatával ellenőrzi. A korábbi évek tapasztalatai alapján az immunizálásban érintett területeken a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát tartalmazó csalétket.
Európában
a veszettség fő terjesztője a vörös róka, amelyből mintegy ötvenezer példány él hazánkban.
A betegség a vadon élő állatok mellett egyaránt veszélyes a házi emlősállatokra, valamint az embert is veszélyezteti. A kutyák veszettség elleni védőoltása kötelező, a macskák rendszeres veszettség elleni oltása pedig erősen ajánlott.
A veszettség a szomszédos országok közül Ukrajnában és Romániában rendszeresen előfordul. Az utóbbi években Magyarországon is megváltozott a veszettséghelyzet, ugyanis Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, az ukrán és a román határ közelében
- 2022-ben négy,
- 2023-ban 16,
- 2024-ben 18,
- 2025-ben pedig 2
veszettségeset igazolódott.
A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén következett be.
A járványügyi kockázatra való tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében dupla csaléteksűrűséggel történik a vakcinázás mindaddig, amíg a járványügyi helyzet indokolja.
Az elrendelt járványügyi intézkedéseknek köszönhetően 2026-ban eddig két veszettségesetet állapítottak meg. A keleti országhatár közelében ugyanakkor továbbra is folyamatos kockázatot jelent, hogy a szomszédos országokban még mindig jelen van a betegség.
A hazai állategészségügyi védekezés fenntartása kulcsfontosságú. Ennek része a vadon élő rókák kijelölt területeken történő vakcinázása, az ebek kötelező oltása, valamint a veszettség gyanújának bejelentése az állategészségügyi hatóság felé. Idegrendszeri tüneteket mutató elhullott háziállat, illetve elhullottan talált vadállat esetében a szükséges mintavételről az állategészségügyi hatóság gondoskodik.
A Nébih felhívja a lakosság figyelmét, hogy a veszettség gyanújának jelzése jogszabályban előírt kötelezettség.
A veszettségről, annak tüneteiről és terjedéséről további információk Veszettségmentesítés oldalon olvashatóak.