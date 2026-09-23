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Egy jellegzetes londoni piros emeletes busz az angol parlament előtt a hídon.
Nyitókép: Unsplash

Most majd bárki tapsolhat az Apple Musicnak

Infostart / MTI

Új koncerthelyszínt nyit Londonban az Apple Music. A csúcstechnológiával felszerelt terem a Battersea erőmű napjainkban bevásárlóközpontként működő épületében, az amerikai óriáscég központja alatt kapott helyett.

A Pink Floyd 1977-es lemeze, az Animals híres borítójáról világhírűvé vált erőműben létesült koncerthelyszínt hatszáz fő befogadására tervezték. Különleges, egyszeri zenei eseményeket fognak itt tartani, amelyeket képben és hangban egyaránt rögzítenek és közvetítenek – írta a bbc.com.

„A létesítményben több kamera és hangfal van, mint bármely más, hasonló méretű helyszínen a világban" – mondta Oliver Schusser, az Apple Music alelnöke a közeli hetekben megnyíló intézményről.

A mostani nyitás azért is érdekes, mert a londoni koncertzenei élet komoly nehézségekkel néz szembe, tavaly nem kevesebb, mint 45 helyszín zárt be. Az okok a koronavírus-járványig nyúlnak vissza: 2020 és 2025 között a költségek emelkedése, az életváltozások következtében mintegy négyszáz klub zárt be az Egyesült Királyságban. A londoni költségek magasabbak, mint az ország többi részén, és a gazdag technológiai cég megjelenése a színtéren aggodalommal tölti el a független helyek tulajdonosait.

Schusser szerint nem kell félni tőlük.

„Nem akarunk részt venni az élő fellépések piacán, és versenyezni sem kívánunk senkivel. Olyanok leszünk, mint egy koncertterem, jegyekkel és a hozzá kapcsolódó tevékenységgel. Arra koncentrálunk, hogy jó munkát végezzünk a velünk együttműködő művészekkel, összekössük őket a rajongóikkal, és a fellépéseket közvetítsük az Apple Music-on keresztül. Nem akarunk keresztbe tenni senkinek, ezt mutatja az is, hogy kisebb a termünk" – fejtette ki a cég alelnöke.

Az Apple Music Hall nevű hellyel a cég kilenc évvel azután tér vissza a londoni élő zenei életbe, hogy megszűnt a népszerű iTunes Festival, amelynek keretében a Kokóban és a The Roundhouse-ban olyan előadók adtak ingyenes koncertet, mint Lady Gaga, Elton John, Britney Spears vagy Adele.

Lisa Nandy brit kulturális miniszter üdvözölte az Apple Music fejlesztését. Mint fogalmazott, az új hely egyfajta bizalmi lépés az Egyesült Királyság felé, és azt is jelzi, milyen erős a brit kreatív szektor.

A koncertteremben kialakított színpad 11,5 méter hosszú, a létesítményben új stúdiókat alakítottak ki az Apple Music rádióállomásai számára, amelyek jelenlegi otthonukból, a King's Cross-ról költöznek ide. Vannak továbbá zenekari próbatermek, és a kialakított videó- és hangrendszer lehetővé teszi, hogy egy művész akár ugyanazon a napon rögzítsen egy podcastot, szerepeljen egy rádióműsorban, végül élőben streamelje koncertjét.

Az Apple Music a nagy sztárok koncertjei mellett új és feltörekvő zenekarokat is népszerűsíteni szeretni az új helyen.

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Kezdőlap    Kultúra    Most majd bárki tapsolhat az Apple Musicnak

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