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Mesterséges intelligencia–okostelefon koncepció.
Nyitókép: Getty Images/Qi Yang

Új funkcióval bővült a DÁP

Infostart / MTI

A Digitális Állampolgárság Program (DÁP) új, hozzájárulás alapú adatszolgáltatásával egyszerűbbé válhat az elektronikus ügyintézés: ha egy szolgáltató csatlakozik a rendszerhez, a felhasználó jóváhagyásával közvetlenül, hiteles állami nyilvántartásból kérheti le a szükséges adatokat, így kevesebb adatot kell újra megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni - közölte a fejlesztő cég, az IdomSoft Zrt. kedden az MTI-vel.

A közleményben egy lakásvásárlás példáján keresztül mutatták be, hogyan a működik a szolgáltatás: a hitelügyintézés, a lakásbiztosítás, valamint az új tv- és internet-előfizetés során ugyanazokat a személyes adatokat több szolgáltató is elkérheti.

A DÁP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcímadatok, közvetlenül, hiteles forrásból érkezhetnek – tették hozzá, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy tartós, akár több évre szóló.

Ez a DÁP-fejlesztés „ a nyilvántartások és szakrendszerek közötti együttműködést, valamint az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozást biztosító, határokon átnyúló szolgáltatásokat támogatni képes megoldások fejlesztése" projekt keretében valósult meg – közölték.

Megjegyezték, hogy a fejlesztésre építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai uniós ügyintézések során - az érintett tagállam és szolgáltatás csatlakozásától függően – az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.

A projekt lezárult fejlesztései ötmilliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg – írták.

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