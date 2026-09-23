Új funkcióval bővült a DÁP

A közleményben egy lakásvásárlás példáján keresztül mutatták be, hogyan a működik a szolgáltatás: a hitelügyintézés, a lakásbiztosítás, valamint az új tv- és internet-előfizetés során ugyanazokat a személyes adatokat több szolgáltató is elkérheti.

A DÁP adatszolgáltatásával a szükséges információk, például a személyazonosító és lakcímadatok, közvetlenül, hiteles forrásból érkezhetnek – tették hozzá, azzal együtt, hogy a hozzájárulás lehet egyszeri, 24 óráig érvényes, vagy tartós, akár több évre szóló.

Ez a DÁP-fejlesztés „ a nyilvántartások és szakrendszerek közötti együttműködést, valamint az Egységes Digitális Kapuhoz való csatlakozást biztosító, határokon átnyúló szolgáltatásokat támogatni képes megoldások fejlesztése" projekt keretében valósult meg – közölték.

Megjegyezték, hogy a fejlesztésre építve a jövőben lehetővé válhat, hogy egyes európai uniós ügyintézések során - az érintett tagállam és szolgáltatás csatlakozásától függően – az állampolgár jóváhagyásával a szükséges adatok digitálisan is továbbíthatók legyenek a célország szolgáltatójához.

A projekt lezárult fejlesztései ötmilliárd forint értékben az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósultak meg – írták.