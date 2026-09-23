„Gyerekcsíny” okozott komoly riadalmat a budapesti repülőtéren

Kedd délután telefonon érkezett bejelentés az egyik Budapestről induló repülőgép elleni fenyegetésről. „Az érintett gépet még felszállás előtt visszafordították, majd az utasok leszállását követően átvizsgálták azt” – közölte a rendőrség a Telex kérdésére.

Úgy tűnik, egy telefonbetyár gyerek állhatott a háttérben – írja a lap.

A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) nyomozói azonnal megkezdték az elkövető felkutatását és az adatgyűjtés eredményeképpen beazonosították a gyermekkorú telefonálót. Az RRI közveszéllyel fenyegetés miatt rendelt el nyomozást, a rendőrök büntetőeljárás keretében vizsgálják az eset körülményeit.

A Wizz Airbus A321neóját 16:30-kor tolták ki az állóhelyről, majd az egyik futópálya várakozóöblébe gurult, nem engedték felszállni. Ezzel párhuzamosan a 2-es futópályát lezárták, a reptér forgalma a másik pályán zajlott. A Wizz Air közölte a portállal, hogy járatának a hatóságoktól kapott biztonsági figyelmeztetés miatt meg kellett szakítania útját a futópálya felé.

A figyelmeztetést a Budapest Airport is megerősítette, hozzátéve, hogy leszállították az utasokat, de a reptér üzemelt tovább.