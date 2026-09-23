Pikó András: ideje véget vetni a dohányboltok törvényen kívüliségének

„Nem minden trafikegységnek a nyitva tartását akarjuk korlátozni, és nem is biztos, hogy korlátozni akarjuk. A lehetőséget szeretnénk ahhoz, hogy a területünkön lévő nemzeti dohányboltok fölött megkapjuk azokat az ellenőrzési jogokat, mint bármely más kereskedelmi egység fölött, ahol az önkormányzati hatósági jogkörök érvényesek” – mondta az InfoRádióban Pikó András, Józsefváros polgármestere.

Mint mondta, egyedül a nemzeti dohányboltok azok, amik törvényen kívüliek. A városvezető szerint a Fidesz-kormány úgy rendezte a dolgokat, hogy senki és semmilyen hatóság nem ellenőrizheti ezeket az üzleteket, csak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága. Ők viszont

nem ellenőrizték a dohányboltokat, hiszen ha megtették volna, nem lett volna lehetséges, hogy közülük jó néhány a közbiztonsági problémák gyűjtőhelyévé váljon.

A VIII. kerület vezetője ennek kapcsán kiemelte: vannak olyan dohányboltok, amikről az önkormányzat és a rendőrség is konkrétan tudja, hogy ott kábítószer-terjesztés, prostitúciószervezés zajlik, rendszeres éjszakai rendbontások köthetők hozzá, mert a nap 24 órájában nyitva van. Ezekről a kerületvezetés rengeteg lakossági panaszt kap – tette hozzá.

Pikó András aláhúzta, hogy ami az önkormányzatot és a lakosságot zavarja, azok a dohányboltok működésével járó kockázatok és mellékhatások. Mint mondta, természetesen nem minden nemzeti dohánybolt problémás, bár azt megjegyezte: az, ahogy a dohánybolt-koncesszió az Orbán-érában kialakult, eléggé kétséges és kérdéseket vet föl. A polgármester úgy tudja,

ezek a szerződések gyakorlatilag ténylegesen kiemelték és törvényen kívül helyezték ezeket az üzleteket, amit véleménye szerint meg kell szüntetni.

A VIII. kerület javaslata arról szól, hogy ne lehessen üzleti, kereskedelmi tevékenységet folytatni az önkormányzatok közigazgatási területén az önkormányzattól teljesen függetlenül, kontroll nélkül – magyarázta a kerületvezető. Mint mondta, ha minden egyes kereskedelmi egység a kereskedelmi hatóság jogkörei szerint van ellenőrizve, akkor a dohányboltok értelmetlenül képeznek kivételt ez alól.

Pikó András arról is beszélt, hogy a Tisza-kormány összességében pozitívan fogadta a kezdeményezést. Megjegyezte, 2019 óra legalább 3-4 alkalommal élt a józsefvárosi önkormányzat a felterjesztés jogával annak érdekében, hogy ezeket a hatósági jogköröket visszakapja az önkormányzat. Csakhogy

a jogot elvették, a koncessziót kiírták és kialakították a nemzeti dohányboltok rendszerét.

A VIII. kerületi polgármester szerint a korábbi megkeresések „lepattantak” az előző kormányról, a mostani viszont meghallgatta az önkormányzatot, és tudomása szerint az Országgyűlés pont mostanában tervez dönteni a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóság jogköreinek megszüntetéséről.

A polgármester szerint nyilvánvaló, hogy ha a hatóság jogkörét felfüggesztik, akkor a felügyeleti jogköröknek valahol máshol kell lenniük. Hogy az önkormányzatokhoz kerül, vagy egy másik szervezethez, azt nem tudni. Jelenleg annyi ismert a kerületvezető szerint, hogy a Parlament újra fogja szabályozni ezt a rendszert.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.