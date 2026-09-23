Ruszin-Szendi Romulusz: személyvédő katonák magán luxusutakra, 12 milliárd egy angol tanácsadói szerződésre

Mintegy 12 milliárd forintot költött a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése egy angol céggel kötött tanácsadói megbízási szerződésre: a pénzt többek között szabályzatokra, vezetői tréningre és még egy olyan egyenruhára is költötték, amely végül nem is lett rendszeresítve – közölte a honvédelmi miniszter szerda reggel a Facebook-oldalán.

Ruszin-Szendi Romulusz a bejegyzésben közzétett videóban azt mondta, feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával. Közölte, a tárcánál végzett vizsgálatok során kiderült, az előző időszak beszerzései között szerepelnek

több tízmilliós magánutakra igénybe vett személyvédő katonák,

vadászatbiztosítások, luxusautó és

egy angol céggel kötött, mintegy 12 milliárd forintos tanácsadói megbízás.

„A honvédelmi tárca szekrényeiből most nem a molyrágta egyenruhák, hanem a csontvázak hullanak ki. És úgy tűnik, van belőlük bőven” – fogalmazott a miniszter.

A bejegyzés alatt megosztott videójában Ruszin-Szendi Romulusz kijelentette, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszterként úgy gondolta, hogy a külföldi magáncélú útjain is jár neki a személyi védelem, és ez több mint 32 millió forintjába került az adófizetőknek. Kétezer angol fontot és mintegy 5300 eurót költött erre az előző vezetés - közölte.

Hozzátette, hogy az átvilágítás során

fény derült két olyan vadászatra, amit katonák biztosítottak; az egyik 30 millió forintba, a másik 12 millió forintba került.

A miniszter jelezte, hogy a vadászatok biztosításában nemcsak az akkori tárcavezető közvetlen védelmét ellátó katonák, hanem további 10-12 fő is részt vett, „hogy izoláltan tudjanak vadászni ezek a jó emberek a baráti társasággal”.

Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, mindkét esetben „ledarálták” a számlákat, de „ezeket az összegeket azért megtaláltuk”.

A miniszter ismertetése szerint a hadsereg német haditechnikai eszközt vett, amit a magyar katonák használnak; a szerződésnek része volt, hogy a német kiképző központokba kiküldjék a katonákat, hogy megtanulják nemcsak a technikának a kezelését, hanem a szélesebb értelemben vett harceljárásokat is. Mint mondta, az előző honvédelmi vezetés egy angol céget bízott meg azzal, hogy tanácsadás keretén belül szabályzatot írjon ezeknek az eszközöknek az alkalmazásáról, tartson vezetői tréninget, illetve tervezzen egyenruhát „angol mintára”. Hozzátette, hogy mindez 12 milliárd forintba, mintegy 30 millió angol fontba került úgy, hogy nem volt pályáztatás.

A miniszter közölte, úgy tűnik, hogy az előző honvédelmi vezetésnek egy cégen keresztül havonta 6-800 ezer forintért béreltek egy nagy értékű luxusautót, és „megfigyelők tudni vélik”, hogy ez a jármű korábban az előző honvédelmi miniszter saját autója volt. A jármű összesen 36 millió forintjába került az adófizetőknek – tette hozzá.