ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.31
usd:
319.32
bux:
151568.06
2026. szeptember 23. szerda Tekla
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
European Union flag and cash euro banknotes (inflation, devaluation, crisis)
Nyitókép: Javier Ghersi/Getty Images

Az EU lezárja a vitát Magyarországgal, indulhat 4,2 milliárd euró

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz – közölte a brüsszeli testület szerdán.

A brüsszeli testület közleménye szerint Magyarország megfelelően kezelte azokat a korábban azonosított jogállamisági problémákat, amelyek veszélyeztethették az Európai Unió költségvetését.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a döntéssel kapcsolatban kijelentette: Magyarország fontos lépéseket tett a jogállamiság megerősítése és az unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében, ezért a bizottság 4,2 milliárd euró felszabadítását, valamint az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz való hozzáférés helyreállítását javasolja a magyar hallgatók és kutatók számára.

„Örülök, hogy újra teljes mértékben élvezhetik majd az unió által teremtett lehetőségeket. Ez is azt mutatja, hogy a reformok eredményre vezetnek” – tette hozzá.

Amennyiben az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács elfogadja a javaslatot, az visszaállítaná a felfüggesztett, 4,2 milliárd euró értékű kohéziós politikai kötelezettségvállalásokat, és lehetővé tenné a magyar közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek diákjai és kutatói számára az Erasmus+ és a Horizont Európa programokban való részvételt.

A bizottság értékelte a magyar kormány szeptember 9-én bejelentett korrekciós intézkedéseit és azok végrehajtását, és arra a következtetésre jutott, hogy Magyarország orvosolta a korábban feltárt hiányosságokat a közbeszerzés, a korrupcióellenes keretrendszer, az összeférhetetlenségi kockázatok és az ügyészségi fellépés hatékonysága terén.

Az Európai Bizottság szerint Magyarország megerősítette az Integritási Hatóság hatásköreit és a szükséges adatokhoz való hozzáférését, átfogó vagyonnyilatkozat-tételi rendszert vezetett be, növelte az átláthatóságot és kezelte a közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi kockázatokat. A magyar intézkedések emellett kiterjesztették a nyomozó hatóságok és az ügyészség egyes döntéseinek bírósági felülvizsgálatát, valamint megerősítették az uniós források felhasználásának ellenőrzését és a közbeszerzések, illetve általában a közkiadások átláthatóságát.

A brüsszeli testület üdvözölte továbbá Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, valamint azt, hogy a tényleges tulajdonosi viszonyokra és a közbeszerzésekre vonatkozó új szabályok tovább erősítik a korrupció és az összeférhetetlenség elleni fellépést.

Az Európai Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy már nem állnak fenn a jogállamisági feltételességi rendelet alapján 2022-ben elrendelt intézkedések alkalmazásának feltételei. A Tanácsnak a bizottsági javaslat benyújtásától számítva egy hónapja van arra, hogy döntsön a védelmi intézkedések feloldásáról.

A Tanács 2022 decemberében az Európai Bizottság javaslatára rendelt el intézkedéseket az uniós költségvetés védelmében. A kifogások akkor többek között a közbeszerzésekre, az ügyészi fellépésre, az összeférhetetlenségre, a korrupció elleni küzdelemre és a közérdekű vagyonkezelő alapítványokra vonatkoztak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Az EU lezárja a vitát Magyarországgal, indulhat 4,2 milliárd euró

eu

uniós pénz

jogállamiság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Az EU lezárja a vitát Magyarországgal, indulhat 4,2 milliárd euró

Az EU lezárja a vitát Magyarországgal, indulhat 4,2 milliárd euró
Az Európai Bizottság azt javasolja az Európai Unió Tanácsának, hogy oldja fel a Magyarországgal szemben 2022-ben, a jogállamisági feltételességi eljárás keretében elrendelt intézkedéseket, ezzel 4,2 milliárd eurónyi kohéziós forrás válhat ismét elérhetővé Magyarország számára, valamint helyreállhat az érintett magyar egyetemek hozzáférése az Erasmus+ és a Horizont Európa programokhoz – közölte a brüsszeli testület szerdán.
 

Még hátráltatja három dolog a magyar hallgatók erasmusos részvételét

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

„Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek” – reagált Magyar Péter miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére.
 

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter: indul az út a börtönbe program, újabb feljelentések

Reagált Hankó Balázs és Seszták Miklós a mentelmi joga ügyében

Súlyos hatása volt a korábbi főügyész szavainak, büntetőfeljelentést tettek

Mérést tett közzé a Medián, Magyar Péter rögtön reagált

Magyar Péter utolérte Orbán Viktort

VIDEÓ
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.23. szerda, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Csípős reggelekkel büntet az ősz: az ország legfagyosabb településén már nulla fok alá csökkent a hőmérséklet

Csípős reggelekkel büntet az ősz: az ország legfagyosabb településén már nulla fok alá csökkent a hőmérséklet

A HungaroMet jelentése szerint a hajnali órákban volt olyan pont az országban, ahol 0 Celsius-fok alá esett a hőmérséklet – közölte az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Takarításból él ma a legendás magyar gyerekszínész: A talpon maradásért keményen meg kellett küzdenem

Takarításból él ma a legendás magyar gyerekszínész: A talpon maradásért keményen meg kellett küzdenem

Ötven évvel az Árvácska bemutatója után az egykori gyereksztár, Czinkóczi Zsuzsa ma már 59 éves, és a rivaldafénytől távol, egy takarítócég vezetőjeként éli mindennapjait.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold first talks since June after Trump's 'annihilation' threat

US and Iran hold first talks since June after Trump's 'annihilation' threat

The talks are the first since a ceasefire collapsed in June, with the sides exchanging fire intermittently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 23. 11:53
Nem akármilyen bűnözőt ad ki Montenegró az Egyesült Államoknak
2026. szeptember 23. 11:20
A szomszédos országokban már lecsapott a tél
×
×