Több mint 2100 programot kínál most a Kutatók éjszakája

A Kutatók éjszakája több mint 60 településen, mintegy 200 intézményben, egyetemen, kutatóintézetben várja a látogatókat – mondta el Kardon Béla, a Regionális Információs és Fejlesztési Tudásközpont tudományos igazgatója, a Kutatók éjszakája magyarországi központi szervezője kedden a rendezvényt beharangozó budapesti sajtótájékoztatón.

A keddi eseménynek otthont adó Ericsson Magyarország például csaknem 60 programot kínál. Lesz kiberbiztonsági szabadulószoba, a kutatók bemutatják hobbijaikat és a 6G hálózatok jövőjével is megismerkedhetnek a látogatók – közölte Kovács Benedek, az Ericsson Magyarország K+F Központjának tudományos és innovációs igazgatója.

Horváth Péter, a Tudományos és Technológiai Minisztérium tudománypolitikai és innovációs államtitkára kiemelte: a társadalmat fel kell készíteni arra, hogy innovátor, kutató legyen, és ehhez elsőként az oktatásba kell fektetni.

A minisztérium által kidolgozott stratégiáról elmondta: a cél, hogy Magyarország a legmodernebb országokhoz hasonlóan az egészségügyre, a környezetre és a technológiára összpontosítva a kihívások mentén haladjon.

Az innováció és kutatásfejlesztés finanszírozásáról elmondta: a kormány célja, hogy a jelenlegi 1,3 százalék GDP-arányos költést 2 százalékra emeljék, ennek hátterét az állam biztosítja, emellett pedig duplájára emelik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapot.

Terveik között említette egy középiskolás innovációs program indítását, amelynek célja, hogy a gyerekek merjenek vállalkozni, kísérletezni, ötletelni.

Kardon Béla a programok közül felhívta a figyelmet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán a klímaváltozás tagadásának hátterét vizsgáló előadásra, valamint a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán, Nyíregyházán a Hagyomány, divat, identitás - Roma női kultúra a XXI. században című zenés divatbemutatóra és beszélgetésre.

Az eseményre kiadott sajtóanyag szerint a programkínálatban szerepel egyebek mellett a békéscsabai Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán a geotermikus energia hasznosítását bemutató program, a budapesti HUN-REN Természettudományi Kutatóközpontban a Mozgáskövetés és EEG a láthatatlan labirintusban című előadás, valamint hidrogéntechnológiával és kristályokkal foglalkozó bemutatók.

Az Ericsson Magyarországhoz ellátogatókat műholdas kommunikációval, robotikával és mesterséges intelligenciával kapcsolatos programok is várják.