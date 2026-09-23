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Nyitókép: Pixabay

Igazán tökös Guinness-rekord dőlt David Attenborough-val – videó

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Egy hampshire-i farmon több mint tízezer tökből alkották meg a legendás természettudós óriási portréját.

Sajátos módon tisztelgett Sir David Attenborough századik születésnapja előtt a hampshire-i Tottonban található Sunnyfields Farm: tökökből rakták ki a legendás tévés természettudós portréját – írja a hvg.hu.

Annyira nagyszabásúra sikeredett a vállalkozás, amihez több mint tízezer tököt használtak fel, hogy Guinness-rekordot töntött. Mi több, a farm ezzel saját, korábban felállított rekordját döntötte meg: 2025-ben a néhai Ozzy Osbourne portréjával alkottak egyedit.

David Attenborough portréja 218,19 négyzetméteren terül el. Pravin Patel, a Guinness-világrekordok vezető bírója kedden, a leleplezés alkalmával hitelesítette az új rekordot. Az arcképet megtervező művész, Andrew Bega szerint nagy kihívást jelentett a feladat. Több fotót is átnéztek a csapatával, hogy megtalálják azt, amelyik a legalkalmasabb lehet, és a legendás természetfilmes legtöbb vonása megmaradjon, a kép felismerhető legyen.

A farm még augusztusban a közösségi médián keresztül kérdezte meg a közönséget, kit szeretnének látni az idei mozaikon, és David Attenborough egyértelműen a legnépszerűbb választás lett.

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