Igazán tökös Guinness-rekord dőlt David Attenborough-val – videó

Sajátos módon tisztelgett Sir David Attenborough századik születésnapja előtt a hampshire-i Tottonban található Sunnyfields Farm: tökökből rakták ki a legendás tévés természettudós portréját – írja a hvg.hu.

Annyira nagyszabásúra sikeredett a vállalkozás, amihez több mint tízezer tököt használtak fel, hogy Guinness-rekordot töntött. Mi több, a farm ezzel saját, korábban felállított rekordját döntötte meg: 2025-ben a néhai Ozzy Osbourne portréjával alkottak egyedit.

David Attenborough portréja 218,19 négyzetméteren terül el. Pravin Patel, a Guinness-világrekordok vezető bírója kedden, a leleplezés alkalmával hitelesítette az új rekordot. Az arcképet megtervező művész, Andrew Bega szerint nagy kihívást jelentett a feladat. Több fotót is átnéztek a csapatával, hogy megtalálják azt, amelyik a legalkalmasabb lehet, és a legendás természetfilmes legtöbb vonása megmaradjon, a kép felismerhető legyen.

A farm még augusztusban a közösségi médián keresztül kérdezte meg a közönséget, kit szeretnének látni az idei mozaikon, és David Attenborough egyértelműen a legnépszerűbb választás lett.