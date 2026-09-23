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Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Súlyos hatása volt a korábbi főügyész szavainak, büntetőfeljelentést tettek

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A hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést egy ügyvédi iroda ismeretlen tettes ellen.

Büntetőfeljelentést tett Fürcht Pál korábbi főügyész nyilatkozata miatt a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda – írja az iroda közleménye nyomán a hvg.hu.

Fürcht Pál a Központi Nyomozó Főügyészség lemondott vezetője korábban úgy nyilatkozott, hogy az Aranykonvoj-ügy nyomozása során felrendelték őt, és egy vezető ügyész közölte vele, „ki ellen lehet nyomozni”, kiket nem lehet kihallgatni, valamint hogy milyen irányban kell folytatni a nyomozást. A korábbi főügyész nem nevezte meg az említett vezetőt.

Az ügyvédi iroda a hatóság félrevezetése, hamis vád és bűnpártolás minősített esete miatt tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, és indítványozta Fürcht Pál Zsolt tanúkénti meghallgatását.

Fürcht Pál korábban arról is írt egy levélben, hogy a Legfőbb Ügyészség informális nyomásgyakorlással érhette el, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után, amely az aranykonvojügyben, illetve a Szabó Bence rendőr százados által feltárt Gundalf–Henry-ügyben is szerepet játszhatott.

A lemondott főügyész állítása szerint egy legfőbb ügyészségi vezető az ő beosztottjának „ténylegesen nem utasításokat adott, hanem instrukciókat, azzal az elvárással, hogy azokkal azonosuljon”, vagyis úgy alakította az eljárást, hogy annak ne legyen írásos nyoma, ne legyen hozzá visszavezethető.

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