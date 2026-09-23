ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.36
usd:
318.18
bux:
152195.2
2026. szeptember 23. szerda Tekla
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tudósok egy nagyméretű, nukleáris fúziót végző gépet ellenőriznek egy nukleáris fúziós kutatóintézetben // Scientists checking a large pulsed power machine which creates nuclear fusion in a nuclear fusion research facility
Nyitókép: Getty Images/Monty Rakusen

Nagykarbantartást végeznek ebben a magyarországi erőműben

Infostart / MTI

Átfogó nagykarbantartást végeznek a Gönyűi Erőmű gázturbináján, a munkálatok várhatóan október közepéig tartanak – közölte az üzemeltető, a Veolia cégcsoport tulajdonában álló Danubius Erőmű Kft.

A tájékoztatás szerint a Győr-Moson-Sopron megyei Gönyűi Erőmű 433 megawatt (MW) bruttó villamos teljesítménnyel rendelkezik, nettó teljesítménye 428 MW. Az erőmű mintegy 600 ezer fogyasztó villamosenergia-ellátásához járul hozzá, és rugalmas szabályozhatósága miatt fontos szerepet tölt be a magyar villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartásában.

A gázturbina nagykarbantartása során a berendezést teljesen megbontják. Kicserélik a forró gázzal érintkező alkatrészeket és lapátokat, valamint a generátor átvizsgálását és karbantartását is elvégzik. A gázturbinák ilyen jellegű nagykarbantartása az üzemeltetési körülményektől és az üzemórák számától függően jellemzően 4-6 évente válik esedékessé. A gönyűi erőműben korábban 2017-ben és 2021-ben is történt jelentős karbantartási és felújítási munka – ismertették.

A vállalat a közleményben kitért arra, hogy a nagykarbantartás biztonságos előkészítésének egyik különleges feladata a gépház híddarujának teherpróbája volt. Az erőmű gépházában található híddaru 370 tonna névleges teherbírású, és a nagykarbantartás során kulcsszerepet kap, mert a gázturbina és a generátor jelentős tömegű alkatrészeit kell vele mozgatni. Egyes kiemelendő komponensek tömege elérheti a 320 tonnát, a darut ezért a nagykarbantartás előtt mintegy 400 tonnás terheléssel tesztelték. A 400 tonnányi próbasúly Ausztriából érkezett, szállításához 21 kamionra volt szükség. A teherpróba sikeres volt – közölték.

A karbantartásban mintegy 150 szakember vesz részt, a közvetlenül bevont vállalkozókkal és alvállalkozókkal együtt 25-35 vállalat kapcsolódik a munkához. A nagykarbantartás elsődleges célja a gázturbina műszaki állapotának megőrzése, a szükséges alkatrészek cseréje, valamint a biztonságos, megbízható és hosszú távon üzembiztos működés fenntartása – emelte ki a vállalat.

A Gönyűi Erőmű Magyarország egyik legkorszerűbb kombinált ciklusú gázturbinás erőműve, a létesítményt 2011-ben adták át. Az erőművet 2024-ben vásárolta meg a Veolia, a tranzakció pedig 2025. január 6-án zárult le, így az erőművet tulajdonló társaság a Veolia csoport 100 százalékos tulajdonába került.

Nyitóképünk illusztráció!

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagykarbantartást végeznek ebben a magyarországi erőműben

karbantartás

erőmű

turbina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

„Sikerült már kinyitni az aktákat?” – Magyar Péter élesen válaszolt az ügyészségnek

„Amikor maffiózókat védelmeztek, nem vagytok ilyen önérzetesek” – reagált Magyar Péter miniszterelnök a Legfőbb Ügyészség kedden késő este kiadott közleményére.
 

A Legfőbb Ügyészség visszaszólt Magyar Péternek

Magyar Péter: indul az út a börtönbe program, újabb feljelentések

Reagált Hankó Balázs és Seszták Miklós a mentelmi joga ügyében

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Mérést tett közzé a Medián, Magyar Péter rögtön reagált

Magyar Péter utolérte Orbán Viktort

VIDEÓ
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.23. szerda, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A ChatGPT óta nem láttak ilyet - Egymásra licitálnak a profik ezért a részvényért!

A ChatGPT óta nem láttak ilyet - Egymásra licitálnak a profik ezért a részvényért!

Az elmúlt hetekben látványos fordulat bontakozott ki egy részvényben, amely mostanra az általunk korábban várt nagy kitörést is végrehajtotta. A háttérben olyan fejlemények állnak, amelyek alapjaiban írták át a cég megítélését, a profik pedig már egymásra licitálnak az új célárakkal. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztráció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fájdalmas pofont kapott a Zwack, miközben Ázsiában a techszektort ütik: mégis emelkednek az európai tőzsdék

Fájdalmas pofont kapott a Zwack, miközben Ázsiában a techszektort ütik: mégis emelkednek az európai tőzsdék

Emelkedéssel indult a szerdai kereskedés a magyar és a vezető európai tőzsdéken, miközben Ázsiában a kínai technológiai részvényeket hatósági vizsgálatokról szóló hírek nyomták lejjebb.

BBC
Business Sport Travel Science
US and Iran hold first talks since June after Trump's 'annihilation' threat

US and Iran hold first talks since June after Trump's 'annihilation' threat

The talks are the first since a ceasefire collapsed in June, with the sides exchanging fire intermittently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 23. 11:09
Orbán Anita tárgyalásdömping kellős közepén
2026. szeptember 23. 10:46
Gémesi György tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között, ez a tétje
×
×