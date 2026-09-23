Saját testével védte hároméves kisfiát az anya a támadástól, ő halt bele

Az édesanya a pulóverével takarta be gyermekét, akit sikerült biztonságba juttatnia közben azonban mintegy 300 csípést szenvedett el. Ezután sem magával törődött: megpróbált segíteni idős édesapján is, aki szintén a méhek támadása alatt állt – számolt be a Mexikóban történt támadásról a baon.hu.

Az édesanyát végül kórházba szállították, ahol kilenc napon át küzdöttek az életéért, ám az állapota a súlyos allergiás reakció és a csípések okozta szövődmények miatt egyre rosszabb lett, így belehalt a csípésekbe.