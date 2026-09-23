Lehet jelentkezni az ingyenes notebookért az iskolákban

A 2026/2027-es tanév végén az iskolaváltás miatt visszavett gépek sem maradnak kihasználatlanul: új tanulókhoz kerülnek, akik a tanulmányaik befejezéséig használhatják őket.

Közölték: az idei tanévben az 5. és 9. évfolyamot kezdő diákok kapják meg az alaphelyzetbe visszaállított digitális eszközöket, hogy mindenki számára biztosított legyen a korszerű tanulás lehetősége.

A tanulók törvényes képviselői szeptember 17-étől jelezhetik igényüket a Krétában az ingyenes notebookra,

amelyet a diákok rövid időn belül, a szükséges kiegészítőkkel együtt megkapnak.

A programban több mint 3000 iskola vesz részt az ország minden részéről.

A projekt az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg.

További információ a www.kk.gov.hu oldalon olvasható.