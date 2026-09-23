Gémesi György tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között, ez a tétje

Az alkotmánybírósági döntés felhívja a figyelmet arra, hogy a szolidaritási adó a mostani formájában mekkora problémákat okozhat, ezért fontos lenne, hogy a kormányzat mielőbb kezdjen el tárgyalni az önkormányzatokkal arról, hogy milyen formában lehet a hozzájárulást csökkenteni – mondta a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere.

Úgy fogalmazott, tisztában voltak azzal, hogy a törvény egyes részei alaptörvény-ellenesek, és örülnek annak, hogy „győzött végre az igazság".

„Ettől függetlenül ebből még nem lesz pénze az önkormányzatoknak", hiszen ez nem azt jelenti, hogy a kormányzatnál visszafizetési kötelezettség jelenne meg – jelentette ki. Hozzáfűzte: nem gondolták az önkormányzatok, hogy egyik pillanatról a másikra vissza fogják kapni a szolidaritási hozzájárulás egy részét, „bármennyire is szeretnék".