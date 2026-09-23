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Gémesi György, az Új Kezdet elnöke az ellenzéki tárgyalásokról tartott sajtótájékoztatón a Képviselői Irodaház előtt 2018. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Gémesi György tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között, ez a tétje

Infostart / MTI

A Magyar Önkormányzatok Szövetségének (MÖSZ) elnöke mielőbbi tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között a szolidaritási hozzájárulás csökkentéséről. Gémesi György arra reagált kedden az MTI-nek, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) alaptörvény-ellenesnek minősítette a közteher alkalmazásának egyes szabályait.

Az alkotmánybírósági döntés felhívja a figyelmet arra, hogy a szolidaritási adó a mostani formájában mekkora problémákat okozhat, ezért fontos lenne, hogy a kormányzat mielőbb kezdjen el tárgyalni az önkormányzatokkal arról, hogy milyen formában lehet a hozzájárulást csökkenteni – mondta a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere.

Úgy fogalmazott, tisztában voltak azzal, hogy a törvény egyes részei alaptörvény-ellenesek, és örülnek annak, hogy „győzött végre az igazság".

„Ettől függetlenül ebből még nem lesz pénze az önkormányzatoknak", hiszen ez nem azt jelenti, hogy a kormányzatnál visszafizetési kötelezettség jelenne meg – jelentette ki. Hozzáfűzte: nem gondolták az önkormányzatok, hogy egyik pillanatról a másikra vissza fogják kapni a szolidaritási hozzájárulás egy részét, „bármennyire is szeretnék".

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Kezdőlap    Belföld    Gémesi György tárgyalásokat sürget a kormány és az önkormányzatok között, ez a tétje

szolidaritási hozzájárulás

gémesi györgy

önkormányzatok

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