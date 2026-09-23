Több ezer embert érinthet a vagyonosodási vizsgálat – itt vannak az első konkrétumok

Társadalmi egyeztetés a közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról címmel jelent meg a módosítás tervezete a kormány oldalán.

Az összefoglaló szerint a törvény célja annak biztosítása, hogy az országgyűlési képviselők, a miniszterek, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok, miniszteri, miniszterelnöki és kormánybiztosok vagyongyarapodása összhangban álljon az adózott jövedelemmel. Kiemelték azt is, hogy az ilyen pozíciót betöltő személyeknek azzal a felelősségtudattal kell elfogadniuk tisztségüket, hogy az ő és hozzátartozóik esetleges vagyongyarapodását a hatóságok kiemelt figyelemmel követik.

Jogos társadalmi érdeknek nevezik, hogy az esetleges visszaélésszerű közhatalom-gyakorlásból eredő vagyongyarapodásról, a súlyos visszaélésekről a társadalom tudomást szerezhessen.

A javaslat hatásvizsgálati lapja szerint az érintett személyek száma akár 5000 fő is lehet.

Az eljárások költsége négy év alatt (2029 végéig) 3 milliárd forint lehet.

A feladatok végrehajtásához a NAV-nak új eljárási mechanizmust kell kidolgoznia, illetve várhatóan 50 új adóellenőr felvételére is szükség lesz.

A törvényjavaslat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal feladatául szabja, hogy az érintett személyek, valamint hozzátartozóik esetében egyedi kockázatelemzési eljárást folytasson elsődlegesen az adózáshoz kapcsolódó anomáliák feltárására.

Az eljárás kiterjedhet továbbá arra a személyre és gazdálkodó szervezetre is, akire vagy amelyre az érintett személy vagyont ruházott át.

E törvény alkalmazásában hozzátartozónak számít a házastárs és az élettárs, továbbá a közös háztartásban élő szülő, gyermek és a házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is.

Az egyedi kockázatelemzési eljárás során a NAV a saját nyilvántartásaiban foglalt, továbbá megkeresés alapján más szervek adatbázisaiból – ideértve a külföldi hatóságok és szervek adatbázisait is – kért adatokat, valamint nyilvánosan elérhető adatokat használ fel, vizsgálata során ezen adatok összevetését és kiértékelését végzi el.

Az egyedi kockázatelemzési eljárást a NAV a megbízatás, illetve jogviszony fennállása második évének utolsó napjától számított harminc napon belül kezdi meg.

Ha a vizsgálat alanyának megbízatása, illetve jogviszonya megszűnik, az állami adó- és vámhatóság soron kívül, de legkésőbb a megszűnéstől számított harminc napon belül kezdi meg az egyedi kockázatelemzési eljárást.

Az egyedi kockázatelemzési eljárást nem kell lefolytatni abban az esetben, ha a vizsgálat alanyánál egy éven belül már lefolytattak egyedi kockázatelemzési eljárást.

Az állami adó- és vámhatóság egyedi kockázatelemzési eljárása során az Integritás Hatóság részére küldött ez irányú megkeresés útján jogosult a vizsgálat alanyának és hozzátartozójának nem nyilvános vagyonnyilatkozatát megismerni. Ha valaki e törvény szerint nem minősül hozzátartozónak, de köteles vagyonnyilatkozat-tételre, annak az Integritás Hatóság őrzésében lévő vagyonnyilatkozatát a NAV az egyedi kockázatelemzési eljárás során nem jogosult megismerni.

Vizsgálatának eredményét az adóhatóság vizsgált személyenként egy-egy záródokumentumban összegzi, feltüntetve a következő eljárás lefolytatásának időpontját.

A záró dokumentumban foglaltakat egy alkalommal vizsgálja felül az állami adó- és vámhatóság, annak keltétől számított négy évet követő harminc napon belül kezdheti meg ezt. Ekkor egyedi kockázatelemzési eljárást folytat le, ideértve a záró dokumentumban foglalt megállapítások kiértékelését, és a záró dokumentum keltének időpontja óta eltelt időszakban keletkezett adatokkal történő összevetését.

A kockázatelemzés eredményéről szükség esetén – így különösen, ha a kockázatelemzés bűncselekmény gyanújára irányuló következtetéssel zárul – értesítést kap a NAV nyomozó hatósága, illetve feljelentést tesz a bűncselekmények felderítésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező egyéb szerveknél, így a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalnál, az ügyészségnél és a rendőrségnél.

Ha a kockázatelemzési eljárás megállapításaiból adókötelezettség – így különösen adóbevallási- vagy adófizetési kötelezettség – elmulasztására irányuló következtetés vonható le, a NAV az adókötelezettség alanyánál adóellenőrzést kezd.

A statisztikai adatokat nyilvánosságra is hozza az adóhatóság, miután a törvény előírja számára, hogy havonta, kereshető módon közzétegye a honlapján az egyedi kockázatelemzési eljárások tárgyhavi és összesített statisztikai adatait, köztük

az elvégzett egyedi kockázatelemzések számát,

a bűncselekmény gyanúja miatt tett értesítések és feljelentések számát,

a bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény Különös Része szerinti alcíme alapján történő megnevezését,

az egyedi kockázatelemzés alapján megindított adóellenőrzések számát.

Ilyen statisztika a törvény hatályba lépését követő 3. hónap 10. napján készül először.

Ha a vizsgálat alanyának megbízatása, illetve jogviszonya az e törvény hatálybalépését megelőző öt éven belül szűnt meg, az állami adó- és vámhatóság az egyedi kockázatelemzési eljárást a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül kezdi meg.

A társadalmi egyeztetés szeptember 30-ig tart.