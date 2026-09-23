Donald Trump átnevezi a mesterséges intelligenciát is

Miután Donald Trump erőszakkal átnevezte a Mexikói-öblöt és az Ontario-tót is (Amerikai-öböl, Amerika-tó), most a mesterséges intelligenciával tenné ugyanezt. Az ENSZ Közgyűlésében kedden a beszédében közölte: az AI-t szperintelligenciának, vagyis SI-nek fogja hívni – írja a Telex összefoglalója.

A Washington Post szerint a Fehér Ház megkérdezte Trump követőit az elnök közösségi oldalán, a Truth Socialön, mire nevezzék át az MI-t. Két opciót adtak meg: super intelligence (szuperintelligencia) és superior intelligence (felsőbbrendű / legfelsőbb intelligencia). 50 ezer szavazatnál 65:35 arányban az első verzió, a szuperintelligencia győzött.

Az elnök bejelentése szerint ettől a ponttól az Egyesült Államok minden dokumentumában SI-ként fognak hivatkozni az MI-re.

Sőt, Trump reméli, a világ más részein is alkalmazni fogják az új terminus technicust. Az elnök szerint ez „sokkal pontosabb kifejezés”, mint a mesterséges intelligencia. A Post szerint egyelőre nem világos, hogyan és mikor vezetik be a hivatalos szövegekbe az SI-t.