Magyar Péter utolérte Orbán Viktort

Átlépte a Facebookon az 1,7 millió követős létszámot Magyar Péter miniszterelnök oldala. Ezzel kétéves politikai pályafutás után utolérte Orbán Viktor Fidesz-elnököt, volt miniszterelnököt, akinek a Facebook-oldalát szintén 1,7 millióan követik.

Ezzel az inkább az idősebb generációk által használt Facebookon is „előz” Magyar Péter.

Az inkább a fiatalok által használt közösségi médiaplatformokon már egy ideje ő vezet a volt kormányfő előtt:

az Instagramon 897 ezer kontra 356 ezer követő, a TikTokon 785 ezer kontra 451 ezer követő a „verseny” állása Magyar Péter javára Orbán Viktorral szemben, ha a hivatalos oldalaikat nézzük.