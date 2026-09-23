Donald Trump katonákat vezényelhet Grönlandra

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland vezetői megállapodást írtak alá kedden a sarkvidéki sziget biztonságáról New Yorkban, az ENSZ-közgyűlés margóján: az egyezmény nagyobb amerikai katonai jelenlétet tesz lehetővé Grönlandon – írja az Index.

A megállapodást Donald Trump amerikai elnök, Jens-Frederik Nielsen grönlandi-, és Mette Frederiksen dán miniszterelnök is aláírta. Trump az ENSZ közgyűlésében elszólalva kijelentette, hogy az Egyesült Államok két új katonai bázist tervez létrehozni Grönlandon. A tízoldalas dokumentum szerint

a támaszpontokat a déli Narsarsuaq és keleti partvidéken található Mestersvig településeken hoznák létre.

Ezzel nem válik valóra Donald Trump korábbi törekvése, hogy Grönland váljon az USA külső területévé, megakadályozva ezzel, hogy Oroszország és Kína fokozza jelenlétét az Északi-sarkvidéken. A katonai jelenlét fokozását viszont lehetővé teszi az egyezmény.

Az aláírási ceremónia előtt az ENSZ-közgyűlésben tartott beszédében Trump kijelentette, hogy a megállapodás az Egyesült Államoknak „állandó ellenőrzést biztosít a terület biztonsága és minden egyéb igénye felett”. Mette Frederiksen úgy nyilatkozott a megállapodásról, hogy „örökké is hatályban maradhat”, és kiemelte a NATO fontosságát, illetve, hogy tiszteletben tartja Grönland jogát az önrendelkezésre.

Mark Rutte NATO-főtitkár szerint a megállapodás erősíteni fogja a kollektív biztonságot.

Hozzátette, hogy a sarkvidék és az Atlanti-óceán északi medencéjének nagyobb biztonsága lényegi fontosságú Európa és Észak-Amerika számára is.

A megegyezést Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is üdvözölte. Közösségi oldalán azt írta, hogy a megállapodás rávilágít a régió stratégiai jelentőségére és a térséget jellemző kihívások nagyságrendjére. Úgy fogalmazott, olyan kihívások ezek, amelyekkel közösen nézünk majd szembe. Az EB elnöke közölte: az EU, ahogyan eddig is, szorosan együttműködik Dániával, Grönlanddal és nemzetközi partnereivel.