Lemondott mandátumáról Orbán Balázs

Orbán Balázs szeptember 22-i hatállyal lemondott parlamenti mandátumáról, így többé nem országgyűlési képviselő – írja a Parlament honlapján megjelent tájékoztatás alapján az Index.

Orbán Viktor egykori politikai igazgatója az Európai Parlamentben folytatja a munkát, ahol szeptember 18-i dátummal az „érkező képviselők” között szerepel a neve.

Hétfőn tette le képviselői esküjét az olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok vívó Szekeres Pál, a Fidesz új országgyűlési képviselője, aki viszont korábban az Európai Parlamentben volt képviselő, így Orbán Balázzsal voltaképpen helyet cseréltek.

Orbán Balázs EP-be való távozását még áprilisban jelentette be Gulyás Gergely, akkor arról volt szó, hogy az ő helyére érkezik Szekeres Pál.

Csakhogy időközben Lázár János is lemondott, így Szekeres Lázár megüresedett helyére ült be, az ő mandátumát adta ki neki a Nemzeti Választási Bizottság.

Egyelőre nem tudni, hogy Orbán Balázs helyét ki veszi át. A HVG megkereste ezzel kapcsolatban Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, aki válaszában azt írta: „ütemezetten és tervezetten folyik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának átalakítása, illetve az aktuális politikai helyzethez és feladatokhoz igazítása”.