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Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) fennállásának 15. évfordulója alkalmából az egyetem dísztermében tartott konferencián 2026. március 2-án.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Lemondott mandátumáról Orbán Balázs

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A Fidesz politikusa az Európai Parlamentben folytatja pályafutását. Egyelőre nem tudni, ki ül majd be a helyére a magyar Országgyűlésbe.

Orbán Balázs szeptember 22-i hatállyal lemondott parlamenti mandátumáról, így többé nem országgyűlési képviselő – írja a Parlament honlapján megjelent tájékoztatás alapján az Index.

Orbán Viktor egykori politikai igazgatója az Európai Parlamentben folytatja a munkát, ahol szeptember 18-i dátummal az „érkező képviselők” között szerepel a neve.

Hétfőn tette le képviselői esküjét az olimpiai bronzérmes, háromszoros paralimpiai bajnok vívó Szekeres Pál, a Fidesz új országgyűlési képviselője, aki viszont korábban az Európai Parlamentben volt képviselő, így Orbán Balázzsal voltaképpen helyet cseréltek.

Orbán Balázs EP-be való távozását még áprilisban jelentette be Gulyás Gergely, akkor arról volt szó, hogy az ő helyére érkezik Szekeres Pál.

Csakhogy időközben Lázár János is lemondott, így Szekeres Lázár megüresedett helyére ült be, az ő mandátumát adta ki neki a Nemzeti Választási Bizottság.

Egyelőre nem tudni, hogy Orbán Balázs helyét ki veszi át. A HVG megkereste ezzel kapcsolatban Havasi Bertalant, a Fidesz kommunikációs igazgatóját, aki válaszában azt írta: „ütemezetten és tervezetten folyik a Fidesz parlamenti képviselőcsoportjának átalakítása, illetve az aktuális politikai helyzethez és feladatokhoz igazítása”.

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