Ezek a magyar cégek nagyot nyerhetnek a kínai piacon, Magyarország díszvendég az expón

Hozzátette: a két ország vállalatai a technológiai erősségeik összehangolásával mélyíthetik együttműködésüket többek között a mesterséges intelligencia, az intelligens gyártás és a digitális egészségügy területén.

Az expó az "Ismerd meg az MI jövőjét a GDTE-n" mottó jegyében zajlik. A magyar nemzeti pavilonban 240 négyzetméteren 11 vállalat és a Magyar Innovációs Ügynökség mutatkozik be.

Artner Gábor Péter szerint Magyarország az expót a digitális technológia és az innováció területén meglévő képességek bemutatására alkalmas kiemelt platformnak tekinti. A magyar kiállítók digitális technológiai, mérnöki, egészségügyi, agrártechnológiai és más szakosodott területeken kínálnak piacképes megoldásokat.

A HEPA vezérigazgató-helyettese kiemelte Magyarország mérnöki szaktudását és a speciális digitális technológiák, köztük a mesterséges intelligencia, az ipari digitalizáció, az intelligensváros-rendszerek, a robotikai integráció és a félvezető-mérési technológiák területén szerzett tapasztalatait.

Artner Gábor Péter szerint a kínai mesterségesintelligencia-technológiák egyre szélesebb körű alkalmazása új piacot teremt a kiegészítő technológiák és szolgáltatások számára. Példaként említette, hogy a kínai robotikai hardvert magyar szoftverfejlesztési és rendszerintegrációs tudással lehetne ötvözni, így az együttműködés nem csupán termékforgalmazásra, hanem hozzáadott értéket képviselő megoldások kialakítására épülhetne. Hasonló modellek alkalmazhatók az intelligens gyártás és a digitális egészségügy területén is.

A magyar vállalatok kínai jelenlétének általános trendje egyre kedvezőbb képet mutat - mondta Artner Gábor Péter, hozzátéve, hogy a HEPA piaci információkkal, partnerkereséssel és közvetlen üzleti bemutatkozásokkal segíti a kínai piacra belépő magyar cégeket.

A magyar delegáció szeptember 25-én Magyarország-Kína üzleti együttműködési szemináriumot rendez Hangcsouban, amelyen 60-100 résztvevőre számítanak. A rendezvényen előadásokra és üzleti partnerkeresésre is lehetőség nyílik.

Artner Gábor Péter reményei szerint az expó új üzleti kapcsolatokat és érdemi tárgyalásokat eredményezhet, amelyek később további egyeztetésekhez és tartós magyar-kínai üzleti partnerségekhez vezethetnek.