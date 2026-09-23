Nem akármilyen bűnözőt ad ki Montenegró az Egyesült Államoknak

Montenegró kiadja az Egyesült Államoknak azt az iráni-török kettős állampolgárságú számítógépes bűnözőt, akit az amerikai hatóságok több mint 3,4 milliárd dolláros károkozással gyanúsítanak – közölte Bojan Bozovic montenegrói igazságügyi miniszter.

A tárcavezető a Vijesti című montenegrói napilap beszámolója szerint közölte, hogy a podgoricai felsőbíróság elrendelte a gyanúsított kiadatását az Egyesült Államoknak. A montenegrói igazságügyi minisztérium már értesítette az amerikai igazságügyi minisztériumot, a további eljárást pedig az illetékes rendőri szervekkel együttműködve folytatják le.

A 39 éves, A. B. monogrammal azonosított férfit júniusban tartóztatták le Kotor tengerparti városban az amerikai Szövetségi Nyomozó Irodával (FBI) együttműködve.

Az amerikai hatóságok kiberbűnözés, szervezett bűnözés, csalás és számítógépes rendszerek feltörése miatt körözték.

A montenegrói rendőrség júniusi közleménye szerint a férfi 2013 óta egy iráni jogi személlyel együttműködve nagyszabású kibertámadásokat hajtott végre amerikai informatikai infrastruktúrák, köztük 150 egyetem ellen. A támadásokkal okozott kárt több mint 3,4 milliárd dollárra becsülik.

A hatóságok szerint az ellopott adatokat és a feltört egyetemi felhasználói fiókokat az iráni Iszlám Forradalmi Gárda, valamint más iráni kedvezményezettek, köztük Iránban működő egyetemek javára használták fel.