Jamal Musiala ismét összeesett a pályán, de úgy érzi, jól van

Musiala kedd este, a Heidenheim elleni felkészülési mérkőzésen – csereként való beállását követően nyolc perccel – esett össze. A 23 éves játékossal már a szombati, RB Leipzig elleni barátságos mérkőzésen is történt hasonló eset, ám Musiala hangsúlyozta, hogy az állapot nem jelent hosszú távú egészségügyi kockázatot.

A német válogatott játékos az eset után a különböző közösségimédia-platformokon hosszú bejegyzésben magyarázta meg a történteket, s nyugtatott meg mindenkit, hogy jól van:

„Mindenekelőtt: jól vagyok! Hihetetlenül hálás vagyok az üzenetekért és a támogatásért! Tudom, hogy sokan aggódtok. Szeretném eloszlatni az aggodalmakat, és tisztázni a helyzetet:

Neurológiai rendellenesség okozta, rövid ideig tartó, átmeneti – ám jól kezelhető – úgynevezett „absensce” rohamokat diagnosztizáltak nálam. Ezek vezethetnek olyan esetekhez, mint amilyenek a közelmúltban történtek – például a lipcsei vagy a heidenheimi mérkőzésen.

Tudom, hogy első ránézésre ijesztőnek tűnhetnek, de számomra jelenleg a mindennapok részét képezik. Kiváló orvosi ellátásban részesülök, és nagyon bizakodó vagyok. Az FC Bayern és a személyes támogatói köröm is mellettem áll, és segítenek átvészelni ezt az időszakot.

Fontos hangsúlyozni, hogy a dolog nem jár további egészségügyi kockázattal. A szakértőkkel való szoros egyeztetés és rendszeres kapcsolattartás mellett személyes döntésem volt, hogy szembenézek ezzel a kihívással; a neurológusok jóváhagyásával pedig azt szeretném folytatni, ami a leginkább segíti a felépülésemet: élni az életemet és űzni a szenvedélyemet, a futballt. Ezt a döntést teljes felelősséggel hoztam meg. Összességében nagyon pozitívan állok a helyzethez, és jó úton haladok.

Ebben a folyamatban az segít a legtöbbet, ha továbbra is a győzelmekért és a trófeákért küzdhetek a csapatommal, a ti csodálatos támogatásotok mellett.

Remélem, ez segít jobban megérteni a helyzetet. Ugyanakkor kérem a megértéseteket, amiért ezt az ügyet szeretném magánjellegűnek megtartani, és csak a legszűkebb környezetemmel, a klubbal, valamint az orvosi szakértőkkel megosztani a részleteket.”

További részletek – hiszen valakinek a betegségéről, legszemélyesebb ügyéről van szó – is egyelőre aligha kerülnek nyilvánosságra.

A Bayern egyelőre arról sem adott információt, hogy Musiala ott lesz-e a keretben szombat este, a Borussia Dortmund elleni Szuperkupa-mérkőzésen. Neurológiai rendellenességet, működészavart diagnosztizáltak, ami azt jelenti, hogy az idegrendszer nem a megszokott módon működik. Ez érintheti az agyat, a gerincvelőt vagy a perifériás idegeket. A kifejezés nem egy konkrét betegséget jelöl, hanem egy olyan funkcionális zavart, amelynek számos különböző oka lehet.

A Bild megszólaltatta Christoph Kleinschnitz professzort, az Esseni Egyetemi Kórház neurológiai osztályának vezetőjét, aki így nyilatkozott: „Neurológiai szempontból ez akár epilepsziás roham is lehet. Elképzelhető, hogy úgynevezett absensce epilepsziáról van szó; erre utalnak az olyan tünetek, mint a rövid ideig tartó reakcióképtelenség. A diagnózis megerősítéséhez azonban látni kellene az összes neurológiai vizsgálati eredményt. Az állapot jól kezelhető, bár hosszú távú terápiát igényelne. Musiala továbbra is futballozhatna.”