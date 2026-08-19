Ismét összeesett a pályán a németek világsztár játékosa

Pár napon belül másodszor is a pályán esett össze Jamal Musiala, a német Bayern München világklasszis labdarúgója. A mérkőzést követően maga a játékos adott tájékoztatást.

Ismert, a hétvégén a RB Leipzig elleni edzőmeccsen esett össze, de pár nap elteltével ismét pályára léphetett, és újra baj történt, néhány perc után, a Heidenheim elleni edzőmérkőzésen.

A Bayern sportigazgatója, Max Eberl a mérkőzés után közölte, a klubnál tudtak a problémáról, és elmondta, hogy hamarosan játékosuk is beszámol a történtek okáról. Musiala közösségi oldalán írta meg, mi volt az oka az ijesztő pillanatoknak: mint írta jól van és megérti az aggodalmat, ezért szeretne magyarázatot adni:

„Átmeneti, rövid, de könnyen kezelhető absence rohamokat diagnosztizáltak nálam, amelyek neurológiai diszfunkciónak tudhatók be” – idézte a Bayern München játékosát az NSO.

Musiala optimista a betegségét illetően, hozzátette, kiváló kezelésben részesül: „A legfontosabb, hogy nincs további egészségügyi kockázat.” Folyamatosan konzultál az orvosokkal és a szakértőkkel, a neurológusai engedélyével pedig továbbra is a labdarúgásra koncentrál, vállalva a felelősséget.