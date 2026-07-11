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A spanyol Ferran Torres (b) és a belga Nathan Ngoy a 2026-os labdarúgó-világbajnokság negyeddöntõjének Spanyolország-Belgium mérkõzésén a Los Angeles Stadionban 2026. július 10-én.
Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong

Új csapatot választott Ferran Torres

Infostart / MTI

Ferran Torres, a futballvébén elődöntős spanyol válogatott csatára még a nyáron elhagyhatja az FC Barcelonát és a BL-győztes Paris Saint-Germainhez szerződhet – jelentette a Sky Sports.

A brit sportcsatorna úgy tudja, hogy a 26 éves támadó maga is szorgalmazza az átigazolást, mivel gondok merültek fel a katalánokkal fennálló kontraktusának meghosszabbításával.

Torres, akinek jelenlegi szerződése 2027 júniusáig érvényes, 2022 óta játszik a Barcelonában. A gárdával három bajnoki címet, egy-egy spanyol Szuperkupát és Király Kupát nyert. Korábban a Valenciában és a Manchester Cityben futballozott, utóbbival angol bajnoki címet és Ligakupa-elsőséget, előbbivel Spanyol Kupa-győzelmet ünnepelhetett. A válogatottal 2024-ben Európa-bajnok lett, 2023-ban Nemzetek Ligáját nyert.

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