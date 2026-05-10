NB I-esek az NB II-ből – sport a tévében

M4 Sport
12.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők
16.00: Labdarúgás, NB II, Budapest Honvéd-Vasas
18.00: Kézilabda, férfi NB I, NEKA-Balatonfüred
M4 Sport+
14.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők
Sport 1
11.00: Autósport, TCR, 2. futam, Misano
14.45: Kézilabda, német bajnokság, THW Kiel-Füchse Berlin
21.30: Kosárlabda, NBA, főcsoport-elődöntő, 4. mérkőzés, Philadelphia 76ers-New York Knicks
Sport2
14.00: Lósport, Food Truck Show, Kincsem Park
19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, AFS-Porto
Eurosport 1
10.00: Országúti kerékpár, azeri verseny, Baku
12.00: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 3. szakasz
16.30: Országúti kerékpár, Tro Bro Léon, férfiak
Eurosport 2
11.45: Kerékpár, gravel, World Series, Valkenburg
13.45: Sportmászás, világkupa, Vucsicsiang
19.00: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 4. nap
Spíler 1
14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Newcastle United
17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Arsenal
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - Damac
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Villarreal
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Valencia
20.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Real Madrid
Arena 4
9.45: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, Fan Parade
10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-Freiburg
17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Köln-Heidenheim
21.00: Autósport, NASCAR Series
Match 4
13.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Celtic-Rangers
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Verona
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-AS Roma
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Atalanta