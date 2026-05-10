2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
Vinícius Júnior, a Real Madrid (j) és Gerard Piqué, az FC Barcelona játékosa a spanyol első osztályú labdarúgó-bajnokság, a La Liga 26. fordulójának 2020. március 1-i játéknapján a madridi Santiago Bernabeu stadionban. A madridi együttes 2-0-ra győzött.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Rodrigo Jiménez

NB I-esek az NB II-ből – sport a tévében

Infostart / MTI

A két feljutó labdarúgóklub összecsap a másodosztályban, majd jön az El Clásico. Mutatjuk a tévés sportkínálatot!

M4 Sport

12.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők

16.00: Labdarúgás, NB II, Budapest Honvéd-Vasas

18.00: Kézilabda, férfi NB I, NEKA-Balatonfüred

M4 Sport+

14.00: Kajak-kenu, gyorsasági világkupa, Szeged, döntők

Sport 1

11.00: Autósport, TCR, 2. futam, Misano

14.45: Kézilabda, német bajnokság, THW Kiel-Füchse Berlin

21.30: Kosárlabda, NBA, főcsoport-elődöntő, 4. mérkőzés, Philadelphia 76ers-New York Knicks

Sport2

14.00: Lósport, Food Truck Show, Kincsem Park

19.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, AFS-Porto

Eurosport 1

10.00: Országúti kerékpár, azeri verseny, Baku

12.00: Országúti kerékpár, Giro d'Italia, 3. szakasz

16.30: Országúti kerékpár, Tro Bro Léon, férfiak

Eurosport 2

11.45: Kerékpár, gravel, World Series, Valkenburg

13.45: Sportmászás, világkupa, Vucsicsiang

19.00: Golf, PGA Tour, Truist Championship, 4. nap

Spíler 1

14.50: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham Forest-Newcastle United

17.20: Labdarúgás, angol bajnokság, West Ham United-Arsenal

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - Damac

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Villarreal

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Athletic Bilbao-Valencia

20.45: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Barcelona-Real Madrid

Arena 4

9.45: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, Fan Parade

10.45, 12.00 és 13.15: Gyorsaságimotoros-vb, Francia Nagydíj, Moto3, Moto2 és MotoGP, futam

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Hamburg-Freiburg

17.30: Labdarúgás, német bajnokság, Köln-Heidenheim

21.00: Autósport, NASCAR Series

Match 4

13.00: Labdarúgás, skót bajnokság, Celtic-Rangers

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Fiorentina-Verona

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Parma-AS Roma

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, AC Milan-Atalanta

Így nézett ki az új parlamenti ciklus ünnepélyes nyitónapja

Hatalmas tömeg előtt ért véget a Kossuth téren Magyar Péter első miniszterelnöki napja, a hivatalba lépő kormányfő kemény szavakkal kelt ki Sulyok Tamás államfői működése ellen, Forsthoffer Ágnes házelnökként az övétől eltérő fellépéssel kezdte meg házelnöki munkáját. Megalakultak a parlamenti frakciók is, a kormány viszont most még nem lépett hivatalba, így érdekes helyzet állt elő, aminek egy pikáns magánéleti szála is van.
 

Kormányalakítás: Magyar Péter letette az esküt, és azonnal megüzente, mi lesz az előző elittel

Magyar Pétert szombaton Magyarország új miniszterelnökévé választotta az Országgyűlés, ezzel 16 év után váltja Orbán Viktort a kormányfői poszton. Az eskütételt követő parlamenti beszédében Magyar rendszerváltásról, a közvagyon visszaszerzéséről és az igazságtételről beszélt, bejelentve a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását. Az új kormányfő felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a lemondásra, és ígéretet tett az alkotmányos rendszer átfogó felülvizsgálatára, a fékek és ellensúlyok megerősítésére, valamint a miniszterelnöki ciklusok korlátozására. A beiktatásra érkező nemzetközi gratulációk sorában Ursula von der Leyen bizottsági, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökök és a budapesti amerikai nagykövetség is megszólalt. Legfontosabb kormányalakítási híreink vasárnap.

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 10.)

Virus-hit cruise ship arrives in Tenerife as medics await passengers

The BBC's Sarah Rainsford reports from Tenerife where the MV Hondius has arrived, after a deadly hantavirus outbreak.

2026. május 9. 20:48
Nem bírta ki a büntetőkig a ZTE, a Ferencváros a Magyar Kupa-győztes
2026. május 9. 18:33
Tizenöt magyar kerékpáros a Tour de Hongrie mezőnyében
