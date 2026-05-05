Balogh Gábor a „Bringázz a suliba!” programról: fontos beépíteni a mozgást a gyerekek életébe

A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében május 4. és 29. között országszerte 200 hazai iskolában valósul meg az aktív közlekedést népszerűsítő Bringázz a suliba! program.

„A Magyar Diáksport Szövetség minden egyes programjának a lényege az, hogy egy egészségesebb generáció nőjön fel” – jelentette ki Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke az InfoRádióban. Mint mondta, ma már nincsenek olyan helyszínek, szabadidős tömegsportok, mozgási lehetőségek, mint régen, illetve más dolgok viszik el a gyerekek figyelmét, ezért a szövetség igyekszik iskolai kereteken belülre, és jelen esetben az odajutásba is belevinni minét több fajta mozgásformát azért, hogy beépüljön a megfelelő mozgásmennyiség a tanulók mindennapjaiba.

Az elnök szerint az aktív közlekedés beépülése is ebbe tartozik, ezért indították el a Bringázz a suliba! pályázatot már többedik éve, és amivel ösztönözni szeretnék, hogy a gyerekek biciklivel, rollerrel járjanak iskolába.

A tavaszi és az őszi kampányhoz is 200-200 intézmény csatlakozik,

most májusban értelemszerűen a tavaszi kampány indult el.

A program lezárultával azok az iskolák, amelyek aktívan részt vesznek a programban, és leadták beszámolójukat, garantáltan 50 ezer forint értékű sportszervásárlási utalványt kapnak – mondta Balogh Gábor. Ezen kívül 40 kiválasztott iskola a program végén, a pályázat keretén belül további 50 ezer forintot kap majd. A szervezet elnöke szerint a lényeg, hogy felhívják a gyerekek figyelmét, illetve ösztönözzék őket arra, hogy ne autóval hozassák magukat iskolába, hanem aktívan, mozogva jussanak el oda.

Emellett egy matricagyűjtő akciót is elindított a Magyar Diáksport Szövetség, mellyel a gyerekek saját maguknak és az iskolájuknak is matricákat gyűjthetnek a teljesítményükért, ösztönzésképpen.

A program ősszel tovább folytatódik újabb 200 iskola bekapcsolódásával, így a két kampányidőszakban várhatóan mintegy 50 ezer diákot ér el.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.