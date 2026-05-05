Egy kislány álló helyzetben a biciklijével.

Balogh Gábor a „Bringázz a suliba!” programról: fontos beépíteni a mozgást a gyerekek életébe

InfoRádió

Május 4. és 29. között országszerte 200 hazai iskolában valósul meg az aktív közlekedést népszerűsítő „Bringázz a suliba!” program – számolt be az InfoRádiónak a Magyar Diáksport Szövetség elnöke.

„A Magyar Diáksport Szövetség minden egyes programjának a lényege az, hogy egy egészségesebb generáció nőjön fel” – jelentette ki Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke az InfoRádióban. Mint mondta, ma már nincsenek olyan helyszínek, szabadidős tömegsportok, mozgási lehetőségek, mint régen, illetve más dolgok viszik el a gyerekek figyelmét, ezért a szövetség igyekszik iskolai kereteken belülre, és jelen esetben az odajutásba is belevinni minét több fajta mozgásformát azért, hogy beépüljön a megfelelő mozgásmennyiség a tanulók mindennapjaiba.

Az elnök szerint az aktív közlekedés beépülése is ebbe tartozik, ezért indították el a Bringázz a suliba! pályázatot már többedik éve, és amivel ösztönözni szeretnék, hogy a gyerekek biciklivel, rollerrel járjanak iskolába.

A tavaszi és az őszi kampányhoz is 200-200 intézmény csatlakozik,

most májusban értelemszerűen a tavaszi kampány indult el.

A program lezárultával azok az iskolák, amelyek aktívan részt vesznek a programban, és leadták beszámolójukat, garantáltan 50 ezer forint értékű sportszervásárlási utalványt kapnak – mondta Balogh Gábor. Ezen kívül 40 kiválasztott iskola a program végén, a pályázat keretén belül további 50 ezer forintot kap majd. A szervezet elnöke szerint a lényeg, hogy felhívják a gyerekek figyelmét, illetve ösztönözzék őket arra, hogy ne autóval hozassák magukat iskolába, hanem aktívan, mozogva jussanak el oda.

Emellett egy matricagyűjtő akciót is elindított a Magyar Diáksport Szövetség, mellyel a gyerekek saját maguknak és az iskolájuknak is matricákat gyűjthetnek a teljesítményükért, ösztönzésképpen.

A program ősszel tovább folytatódik újabb 200 iskola bekapcsolódásával, így a két kampányidőszakban várhatóan mintegy 50 ezer diákot ér el.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.

Fodor Gábor az Arénában: hét ok vezetett a Fidesz súlyos vereségéhez

Két fontos közülük: a rossz viszony az EU-val, és a választójogi törvény módosítása – de öt másik fontos tényezőt is megnevezett Fodor Gábor volt miniszter, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet vezetője, aki az InfoRádió Aréna című műsorának vendége volt.
 

Jó hírekkel rukkolt elő a Magyarországon is jelen lévő autóipari multi

Növekvő első negyedéves EBIT-eredményről számolt be a Schaeffler autóipari és ipari beszállító - tájékoztatta a vállalat kedden az MTI-t.

Most érkezett: ég a Westend mögötti vasúti terület Budapesten, keményen dolgoznak a tűzoltók

Négy vízsugárral oltják a lángokat a tűzoltók, de egyáltalán nem könnyű a dolguk, leginkább az erős szél miatt.

Hegseth says the US-Iran ceasefire is 'not over' despite attacks in Strait of Hormuz

The US defence secretary says Iran is attempting "international extortion" in the strait. Iran earlier warned the US "we are just getting started".

