Majd az amerikai külügy megmondja, Irán mehet-e a foci-vb-re

A Fehér Házban tartott csütörtöki sajtóeseményen a külügyminiszter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok részéről „senki nem mondta nekik, hogy nem jöhetnek".

„A probléma Iránnal és nem a sportolóikkal van. Néhány olyan embert is magukkal vinnének, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával. Lehet, hogy őket nem engedhetjük be, de ez nem vonatkozik a futballistákra" fejtette ki Rubio.

„Nem hozhatnak be egy csapat IRGC-terroristát az országba, mintha újságírók vagy edzők lennének" – utalt a politikus arra, hogy az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az IRGC-t.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll a labdarúgó-vb egyik rendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak Mexikó legyen a házigazdája, nem pedig a vb-program szerinti két amerikai város, Los Angeles és Seattle. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azonban április 10-én elutasította Teherán kérését, döntését azzal indokolva, hogy logisztikai problémák miatt nem valósítható meg a színhelyváltoztatás. Ahmad Donyamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy az ország futballválogatottja részt vehet a nyári világbajnokságon, feltéve, hogy játékosai biztonsága garantált. Az indulásról a döntést a kormány és az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács hozza meg.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő világbajnokság június 11-én kezdődik.