2026. április 24. péntek György
Marco Rubio amerikai külügyminiszter a 62. nemzetközi biztonságpolitikai konferencián Münchenben 2026. február 14-én. Az idei fórumot február 13-15. között rendezik a bajor fõvárosban.
Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Majd az amerikai külügy megmondja, Irán mehet-e a foci-vb-re

Infostart / MTI

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint az iráni futballválogatott részt vehet a nyári világbajnokságon, ugyanakkor az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető stábtagoktól az Egyesült Államok megtagadhatja a belépést az országba.

A Fehér Házban tartott csütörtöki sajtóeseményen a külügyminiszter úgy fogalmazott, az Egyesült Államok részéről „senki nem mondta nekik, hogy nem jöhetnek".

„A probléma Iránnal és nem a sportolóikkal van. Néhány olyan embert is magukkal vinnének, akik kapcsolatban állhatnak az iráni Forradalmi Gárdával. Lehet, hogy őket nem engedhetjük be, de ez nem vonatkozik a futballistákra" fejtette ki Rubio.

„Nem hozhatnak be egy csapat IRGC-terroristát az országba, mintha újságírók vagy edzők lennének" – utalt a politikus arra, hogy az Egyesült Államok külföldi terrorszervezetnek nyilvánította az IRGC-t.

Irán február vége óta háborús konfliktusban áll a labdarúgó-vb egyik rendezőjével, az Egyesült Államokkal, ezért szerette volna elérni, hogy az Új-Zéland, Belgium és Egyiptom elleni találkozóknak Mexikó legyen a házigazdája, nem pedig a vb-program szerinti két amerikai város, Los Angeles és Seattle. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) azonban április 10-én elutasította Teherán kérését, döntését azzal indokolva, hogy logisztikai problémák miatt nem valósítható meg a színhelyváltoztatás. Ahmad Donyamali iráni sportminiszter kedden arról beszélt, hogy az ország futballválogatottja részt vehet a nyári világbajnokságon, feltéve, hogy játékosai biztonsága garantált. Az indulásról a döntést a kormány és az iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács hozza meg.

A sportág történetében először 48 csapat részvételével sorra kerülő világbajnokság június 11-én kezdődik.

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni
„Három dolgot biztosan ígérhetek: szakmaiságot, rengeteg munkát és a tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia magunk mögött hagyását" – közölte Vitézy Dávid, a jövendő közlekedési és beruházási miniszter, aki hosszú posztjában a MÁV és HÉV megújítását, az uniós pénzek hazahozatalát és új KRESZ-t ígér, hozzátéve: prioritás lesz a vasútfejlesztés.
 

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Európai nukleáris célpontokat nevezett meg Moszkva, apokaliptikus jelenetek egy orosz városban – Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Oroszország csütörtökön közölte: egy esetleges fegyveres konfliktus esetén orosz támadás célpontjává válnak azok az európai országok, amelyek francia nukleáris csapásmérő bombázókat fogadnak be. Mérgező, olajos eső hullott az oroszországi Tuapsze városára, miután egy ukrán dróncsapás miatt kigyulladt a Rosznyefty által üzemeltetett helyi kőolajfinomító. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy lehetőleg maradjanak otthon - tudósított a Financial Times. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra

Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra

A kulcskérdés az, hogy az új kormány képes-e gyorsan teljesíteni a jogállamisági elvárásokat, mert ettől függ a források tényleges felszabadítása.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

