Több mint egymillió hívő előtt tartott szabadtéri misét XIV. Leó pápa Madridban – a nap hírei

Szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palota előtt Sulyok Tamás köztársasági elnök és több más, Magyar Péter által távozásra felszólított közjogi méltóság és állami intézményvezető mellett. A megmozduláson megjelent Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője,, valamint Bóka János fideszes országgyűlési képviselő is. A szimpátiatüntetésen személyesen nem jelent meg Orbán Viktor volt miniszterelnök, de korábban ő is támogatásáról biztosította a megmozdulást. Közben Magyar Péter kormányfő is reagált a tüntetésre. Úgy fogalmazott: már csak mintegy 400 embert tudott mozgósítani a Fidesz gyűlöletpropagandája. Egyben Sulyok Tamásnak üzenve azt is közölte: még mindig nem késő távozni.

Már májusban elindult a politikai alapon megadott menekültstátuszok felülvizsgálata - közölte a Belügyminisztérium. Ez mások mellett az előző kormány idején menedékjogot kapott két jobboldali lengyel politikus, Marcin Romanowski és Zbigniew Ziobro ügyét is érintheti, bár a választások után mindketten elhagyták Magyarországot. A belügyi tárca arra hívta fel a figyelmet, hogy az eljárások az irányadó jogszabályok mentén zajlanak.

Új, belső vizsgálatot rendelt el a honvédelmi miniszter az újdörögdi lőtéren tavaly márciusban történt kézigránát-baleset ügyében. Bár az ügyészség napokban lezárult vizsgálata alapján büntetőjogi felelősséget nem lehet megállapítani, de Ruszin-Szendi Romulusz máshogyan látja a katonák által elkészített jegyzőkönyvet. Kiemelte: a feltárt szabálytalanságok nem maradhatnak következmények nélkül. A balesetben megsérült kormánytisztviselőnőnek a tárcavezető beosztást ajánlott a Honvédelmi Minisztériumban.

Megkapta a Mol az amerikai hatóság újabb engedélyét arra, hogy folytassa a tárgyalásokat a szerbiai olajvállalatal, a NIS-szel az orosz többségi tulajdon megvásárlásáról. Az előző engedély szombaton lejárt, ezért a magyar vállalat további 30 napot kért, hogy lezárja a tárgyalásokat, amelyeket a NIS orosz többségi tulajdonosával, a Gazpromnyeft céggel folytat. A Mol szerint az eddigi megbeszélések jelentős előrelépést hoztak, és a június 16-ig tartó engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentumok véglegesítését.

Pedagógusnap alkalmából köszöntötte a tanárokat a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter a közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekekért és a jövő generációjáért dolgoznak. Lannert Judit a Facebook-oldalán hangsúlyozta: a pedagógusok értékelésének a szakmai fejlődést kell segítenie, nem pedig megbélyegeznie őket. Szerinte olyan rendszerre van szükség, amely bizalomra, szakmaiságra és együttműködésre épül.

Jelentős fennakadások nehezítették a vasúti közlekedést a székesfehérvári vasútvonalon, a Déli pályaudvar térségében: a járatok többsége terelve közlekedett, több elővárosi vonat kimaradt, miközben a Balaton InterCityk forgalmát is érintette a járműhiba. Előzőleg Kelenföld és Tétényliget között hibásodott meg az egyik Balaton Intercity.

Több mint egymillió hívő előtt tartott szabadtéri misét XIV. Leó pápa Madridban. A katolikus egyházfő arra buzdította a híveket, hogy a vallás ne pusztán múltbeli hagyomány legyen, hanem a mindennapokban is erőt adó hit. A katolikus egyházfő a szombaton kezdett egyhetes spanyolországi apostoli körútja első három napját tölti Madridban. A pápa kedden utazik tovább Barcelonába. Spanyolországi utazásának utolsó két napját a Kanári-szigeteken tölti.

Bejrútban támadta a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet infrastruktúráját az izraeli légierő. A zsidó állam a libanoni tűzszünet április 16-i bejelentése óta először hajtott végre támadást a Hezbollah infrastruktúrája ellen a bejrúti Dahíje negyedben. Néhány nappal ezelőtt Donald Trump amerikai elnök egy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonbeszélgetés során megakadályozott egy hasonló műveletet.

Moszkvai közlés szerint három civil megsebesült ukrán dróntámadásokban az orosz ellenőrzés alá vont zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodarban. A város polgármestere szerint két bankfiókban és egy lakóházban károk keletkeztek. Szombaton a szakemberek helyreállították az erőmű saját energiaellátását biztosító távvezeték működését.

Földrengéssorozat okozott károkat a görögországi Évia szigetén. A legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, és a szigettől mintegy 100 kilométerre délre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A földmozgásban az eddigi jelentések szerint nem sérült meg senki.

Ékszertolvajok csaknem egymillió euró értékben loptak el ékszereket és luxusórákat Torinóban egy aukciósházból. A mindössze négy percig tartó vasárnap reggeli bűncselekményt a térfigyelő kamerák rögzítették. A riasztó megszólalása után pár perccel a helyszínre érkeztek a csendőrök, de az ékszertolvajok addigra elmenekültek.