Drámai pillanatok a focipályán, rosszul lett a volt magyar szövetségi kapitány fia

A találkozó hosszabbításában Rúsz Márton játékvezető azonnal félbeszakította a küzdelmet, amikor a kisvárdai kispadnál észlelték a bajt - írja a csakfoci.hu.

A 20 éves Pintér Filipet – aki korábban csereként állt be, majd sérülés miatt le kellett cserélni – a kispadon érte a rosszullét. A drámai pillanatok alatt a csapattársak és a stábtagok sorfalat állva takarták el a játékost a televíziós kamerák elől.

Néhány perces ápolás után a közönség vastapsa kíséretében a támadó saját lábán hagyta el a pályát a mentősök segítségével. Az állapotáról további részletes tájékoztatást későbbre ígért a klub.