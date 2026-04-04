2026. április 6. hétfő Bíborka, Vilmos
Szurkoló a dunaszerdahelyi felújított Mol Arénában az FC DAC - SK Slovan Bratislava mérkőzésen 2017. november 3-án. Háromezer férőhellyel bővült a dunaszerdahelyi FC DAC 1904 futballklub otthona, így már közel tízezer szurkoló láthatja a csapatot a Mol Arénában.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

DAC-Slovan felvidéki szuperrangadó nagyszombaton Dunaszerdahelyen – sport a tévében

Infostart / MTI

Annyi mindent kéne még elmondani, például a teljes szombati tévés sportkínálatot.

M4 Sport

14.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Kisvárda

17.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Kazincbarcika

19.30: Labdarúgás, NB I, Újpest-MTK

M4 Sport+

14.30: Vízilabda, női ob I, elődöntő, 1. mérkőzés, UVSE-BVSC

16.00: Kosárlabda, női MK, elődöntő, Szekszárd - ELTE-BEAC

18.00: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Dunaszerdahely-Slovan Bratislava

19.45: Kosárlabda, női MK, elődöntő, Pécs-Sopron

Sport 1

19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Trabzonspor-Galatasaray

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Famalicao

Sport 2

15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, rájátszás

20.00: Kézilabda, német bajnokság, Hannover-Flensburg

22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, San Diego Padres-Boston Red Sox

Eurosport 1

14.00 és 20.00: Sznúker, Tour Championship, elődöntő

Eurosport 2

12.00: Síalpinizmus, vk, sprint, Villars

15.30: Kerékpár, Miguel Indurain Nagydíj

19.00: Golf, PGA Tour, Texas Open, 3. nap

Spíler 1

13.40: Labdarúgás, FA Kupa, Manchester City-Liverpool

18.10: Labdarúgás, FA Kupa, Chelsea-Port Vale

20.55: Labdarúgás, FA Kupa, Southampton-Arsenal

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Levante

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Real Madrid

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Barcelona

Arena 4

15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Bayern München

18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Stuttgart-Dortmund

20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Hertha

Match 4

15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Cagliari

18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Verona-Fiorentina

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Parma

Védelmi Tanács: katonai védelem alá helyezik a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszát

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint „terrortámadást készítettek elő a Török Áramlat vezetékkel szemben". A Védelmi Tanács vasárnapi ülésén Orbán Viktor miniszterelnök elrendelte, hogy a Török Áramlat magyarországi szakaszát katonai védelem alá kell helyezni a szerb határtól a szlovák határig.
 

Hiába könyörögnek a nyugati hatalmak, Ukrajna az éjjel újabb pusztító csapást mért Oroszországra - Percről percre az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrajnai háború a húsvéti ünnepek idején sem csillapodik: hajnalban újabb orosz drón- és rakétacsapások érték Odesszát, amelyek több halálos áldozatot követeltek. Válaszul Ukrajna az orosz bevételek szempontjából kulcsfontosságú Lukoil-olajfinomítókat vette célba, annak ellenére, hogy nem megerősített információk szerint több nyugati nagyhatalom – köztük az Egyesült Államok – arra kérte Kijevet, hogy a Hormuzi-szoros körüli energiaválság miatt függessze fel az orosz energetikai infrastruktúrát célzó támadásokat. Tudósításunk az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeiről.

Hidegzuhany érkezik húsvét után Magyarországra: kegyetlen fordulatot vesz az időjárás, visszatérnek a fagyok

Húsvéthétfőn erős széllel hidegfront érkezik és lehűlés kezdődik, a hőmérséklet csúcsértéke a hét közepén már csak 10 és 15 Celsius-fok között alakul.

Trump issues expletive-laden threat to Iran over Hormuz Strait blockage

The US president says he will destroy Iranian power plants and bridges if the vital waterway is not reopened.

