DAC-Slovan felvidéki szuperrangadó nagyszombaton Dunaszerdahelyen – sport a tévében

M4 Sport
14.30: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Kisvárda
17.00: Labdarúgás, NB I, Paks-Kazincbarcika
19.30: Labdarúgás, NB I, Újpest-MTK
M4 Sport+
14.30: Vízilabda, női ob I, elődöntő, 1. mérkőzés, UVSE-BVSC
16.00: Kosárlabda, női MK, elődöntő, Szekszárd - ELTE-BEAC
18.00: Labdarúgás, szlovák bajnokság, Dunaszerdahely-Slovan Bratislava
19.45: Kosárlabda, női MK, elődöntő, Pécs-Sopron
Sport 1
19.00: Labdarúgás, török bajnokság, Trabzonspor-Galatasaray
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Porto-Famalicao
Sport 2
15.15: Jégkorong, svéd bajnokság, rájátszás
20.00: Kézilabda, német bajnokság, Hannover-Flensburg
22.00: Baseball, MLB, alapszakasz, San Diego Padres-Boston Red Sox
Eurosport 1
14.00 és 20.00: Sznúker, Tour Championship, elődöntő
Eurosport 2
12.00: Síalpinizmus, vk, sprint, Villars
15.30: Kerékpár, Miguel Indurain Nagydíj
19.00: Golf, PGA Tour, Texas Open, 3. nap
Spíler 1
13.40: Labdarúgás, FA Kupa, Manchester City-Liverpool
18.10: Labdarúgás, FA Kupa, Chelsea-Port Vale
20.55: Labdarúgás, FA Kupa, Southampton-Arsenal
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Sociedad-Levante
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Mallorca-Real Madrid
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Atlético Madrid-Barcelona
Arena 4
15.30: Labdarúgás, német bajnokság, Freiburg-Bayern München
18.15: Labdarúgás, német bajnokság, Stuttgart-Dortmund
20.30: Labdarúgás, német másodosztály, Dynamo Dresden-Hertha
Match 4
15.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Sassuolo-Cagliari
18.00: Labdarúgás, olasz bajnokság, Verona-Fiorentina
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Parma