2026. április 6. hétfő
Schmidt Ádám sportért felelõs államtitkár beszédet mond a felsõ tagozatos diákoknak szóló egészséges életmódot népszerûsítõ életmódkönyv, Fuss Neki! - Aktiváld a benned rejlõ szupererõt címû kiadvány bemutatóján a városligeti Millennium Kávéházban 2026. március 31-én. A könyvet elõször digitális, késõbb nyomtatott formában is eljuttatnak a készítõk a tanulóknak.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Ez a könyv aktiválja a szupererőt a fiatalokban

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Új életmódkönyv segíti a fiatalok egészségtudatos fejlődését a Sportoló Nemzet Tanévében. A kiadvány egy része online már elérhető, hamarosan pedig nyomtatott formában is megjelenik a kötet. Schmidt Ádám sportért felelős államtitkárt kérdeztük.

A Sportoló Nemzet Tanév 2025/26 keretében bemutatták a „Fuss neki! Aktiváld a benned rejlő szupererőt” című életmódkönyvet, amely a 10–14 éves korosztálynak kínál közérthető, inspiráló és tudományosan megalapozott útmutatót az egészséges életmód kialakításához.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár szerint manapság nem annyira „trendi” a fiataloknál a rendszeres testmozgás, sok közoktatási intézményben pedig – leszámítva a sportiskolákat –a testnevelésórák presztízse sem megfelelő. Ráadásul a fiatalok pedig nincsenek tisztában azzal, hogy milyen értékeket kaphatnak meg a sporton keresztül és talán az sem feltétlenül tudott számukra, hogy egyébként, ha rendszeres testmozgást végeznek, akkor az hogyan hat az életükre – tette hozzá.

Meglátásuk szerint

a könyv olyan iránytű lehet a fiataloknak, amely által nyilvánvalóvá válhat számukra, hogy milyen hozzáadott értékkel bír, ha rendszeres fizikai aktivitást végeznek

– emelte ki Schmidt Ádám, azt is hozzátéve: nem titkolt szándék a könyvvel, hogy a gyermekeken keresztül a szülőkhöz is eljuttassanak olyan információkat, ami esetleg számukra sem egyértelmű, vagy nem magától értetődő.

A sportért felelős államtitkára elmondta: amikor a könyv ötlete egy évvel ezelőtt megfogalmazódott benne, először is végiggondolta, hogy milyen területek kapcsán milyen szakemberekhez tudnak fordulni, ők lettek végül a társszerzők. Szerinte az adott területen nagy elismeréssel rendelkező szakembereket sikerült az ügynek megnyerniünk, akik jól és hitelesen képesek bemutatni, hogy a fiataloknak az életére a sport miképpen tud hatni.

Kiemelte: ez az anyag a legkevésbé sem a legmagasabb szintű versenysportról szól, hanem elsődlegesen arról, hogy ha a fiatalok rendszeresen mozognak, akkor másképp fognak aludni, ha tudatában vannak azzal, hogy mit jelent az ő szervezetüknek az alvás és az alvásnak a minősége, akkor az kihatással lesz nemcsak a sportolásukra, hanem a szellemi képességükre, vagy a szellemi teljesítőképességükre. A könyven az is nagyon jól körül van írva, hogy

nem számít az sem, hogy kinek milyen adottságai vannak, vagy éppen ki milyen fizikai állapotban van, mert mindenkinek önmagához kell mérnie a fejlődését.

Sőt, az is nagyon jól végig van vezetve, hogy ha valaki elkezd sportolni, akkor milyen fázisokat építsen föl magának, honnan hova tud fejlődni, merthogy a fejlődés az mindenkinek rendelkezésére áll, de emellett foglalkozik a táplálkozással is; utóbbi a sportért felelős államtitkárt szerint azért is kardinális, mert manapság sok olyan nem megfelelő tápanyagot visznek be a fiatalok a szervezetükbe, amiről talán nem is sejtik, hogy mennyire káros.

Arra is felhíváják a figyelmet a könyben, hogy hogyan hat a fiatalok jellemére a rendszeres sportolás, és ezáltal másképpen tudnak egy közösségbe beilleszkedni, illetve hogy önmaguknak az elfogadásával kapcsolatosan milyen fontos lépéseket tehetnek annak érdekében, hogyha rendszeresen sportolnak.

Meglátása szerint nagy erőfeszítéseket tettek a szerzők, hogy a fiatalok számára is fogyasztható termék készüljön, vagyis az ő nyelvezetükre lett lefordítva a szakemberek által elkészített szakmai anyag, amit reményei szerint, ha kezükbe vesznek a fiatalok, nem fogják tudni letenni.

„Arról talán nem kell hosszabban beszélni, hogy mit jelenthet a társadalmunk számára, hogyha nagyon nagy számban kezdenek el a fiatalok sportolni, az mindenre kihatással bír. Nekem a fő célom ezzel a könyvvel az ez, hogy a fiatalokat is tudjuk oktatni, hogy mit jelent a rendszeres testmozgás az ő életükre, és legalább ilyen fontosnak gondolom azt is, hogy ha a szülők majd azt látják a gyerekeken, hogy milyen változáson mennek keresztül, akkor a szülők is kedvet kapnak ahhoz, hogy sportoljanak” – fogalmazott Schmidt Ádám.

