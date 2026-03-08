Átvette a vezetést a Ferencváros

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban több üzemanyagtároló létesítményt is találat ért, a város egét lényegében elborította a fekete füst, és olajjal kevert eső esett. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Az új legfőbb vezetőt kiválasztó Szakértői Gyűlés több tagja is jelezte, hogy megvan, ki lesz a vezető. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.