ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.7
usd:
339.9
bux:
121885.96
2026. március 8. vasárnap Zoltán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A gólszerzõ Mariano Gomez (j) és Julio Romao a Ferencváros játékosai örülnek a Fizz Liga 25. fordulójában játszott Nyíregyháza Spartacus FC - Ferencvárosi TC mérkõzésen a nyíregyházi városi stadionban 2026. március 8-án.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Átvette a vezetést a Ferencváros

Infostart / MTI

A címvédő Ferencváros kihasználta a Győr szombati botlását, vasárnap 3-1-re legyőzte idegenben a Nyíregyházát a labdarúgó NB I 25. fordulójában, és átvette a vezetést a tabellán.

Nebojsa Vignjevic, a Diósgyőr pénteken kinevezett új vezetőedzője döntetlennel kezdett, Lamin Colley gólt szerzett ugyan, de tizenegyest is hibázott.

A Debrecen tartja a harmadik helyét a tabellán, Dzsudzsák Balázs 200. NB I-es mérkőzésén gólt szerzett.

Fizz Liga, 25. forduló:

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-1

Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC 0-3

Nyíregyháza Spartacus FC-Ferencvárosi TC 1-3

Zalaegerszegi TE FC-ETO FC 2-1

Újpest FC-Paksi FC 0-0

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 1-0

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 25 15 4 6 49-27 49 pont

2. ETO FC 25 14 7 4 50-27 49

3. Debreceni VSC 25 12 7 6 39-30 43

4. Kisvárda Master Good 25 11 5 9 31-37 38

5. Zalaegerszegi TE FC 25 10 8 7 38-31 38

6. Paksi FC 25 10 7 8 46-37 37

7. Puskás Akadémia FC 25 10 5 10 31-31 35

8. Újpest FC 25 8 6 11 33-41 30

9. Nyíregyháza Spartacus FC 25 7 7 11 34-43 28

10. MTK Budapest 25 7 6 12 45-54 27

11. Diósgyőri VTK 25 5 10 10 33-40 25

12. Kolorcity Kazincbarcika SC 25 4 2 19 21-52 14

Kezdőlap    Sport    Átvette a vezetést a Ferencváros

labdarúgás

ferencváros

győr

nb 1

fizz liga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Mérgező füst gomolyogott Teherán felett

Az iráni külügyi szóvivő szerint emberek tömegeinek élete került veszélybe azt követően, hogy az amerikai és az izraeli légierő pusztító csapásokat mért több olajraktárra.
 

Háború: Irán gazdasága az új célpont – videó

Újabb iráni katonai vezetőkkel végeztek az izraeliek – videó

Egyszerre támadja Izrael Iránt és a libanoni terroristákat

Öböl-háború: olasz hadihajót vezényeltek Ciprus közelébe

A bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett XIV. Leó pápa

VIDEÓ
Fenyegetés Ukrajnából, mentőakció a Közel-Keleten. Szijjártó Péter, Inforádió, Aréna
Forma-1 2026: ki lesz az új korszak első világbajnoka? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Négy hét, 12 ezer légi csapás: meddig bírja az ostromot Irán? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.09. hétfő, 18:00
Lóga Máté
a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Apokaliptikus látványt nyújt Teherán, megállapodás született az iráni legfőbb vezetőről – Híreink az iráni háborúról vasárnap

Bár Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton ezzel ellentétes ígéretet tett, a perzsa állam vasárnap reggel is folytatta csapásait a térség arab országai ellen. Kuvaitban két határőr vesztette életét szolgálatteljesítés közben, a kuvaitvárosi repülőtérnél pedig egy üzemanyagtartályt ért csapás. A szaúdi védelmi minisztérium 21 drón elfogását jelentette vasárnap reggel. Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek ellen is támadás volt. Az Irán elleni izraeli-amerikai támadások is folytatódnak: Teheránban több üzemanyagtároló létesítményt is találat ért, a város egét lényegében elborította a fekete füst, és olajjal kevert eső esett. Iráni értesülések szerint többségi konszenzus született arról, ki legyen Ali Hámenei utódja Irán legfelsőbb vezetőjeként, de még kisebb vitás kérdések vannak. Az új legfőbb vezetőt kiválasztó Szakértői Gyűlés több tagja is jelezte, hogy megvan, ki lesz a vezető. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen

Forma-1 Kínai Nagydíj 2026: itt van minden időpont, a verseny kezdete Sanghaj, Kína helyszínen

A Pénzcentrumon összegyűjtöttünk minden fontos tudnivalót: ekkor lesz a sprintfutam, az időmérő és maga a nagydíj Kínában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mojtaba Khamenei to succeed his father as Iran’s supreme leader

Mojtaba Khamenei to succeed his father as Iran’s supreme leader

Khamenei is named as successor to his father, Ayatollah Ali Khamenei, as the country's new supreme leader, state media report.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 8. 19:03
19 óra úszás 18 fokos vízben – újabb szenzációs kihívás vár Mányoki Attilára
2026. március 8. 16:15
Bundesliga: menesztették Dárdai Bencéék edzőjét
×
×