Átvette a vezetést a Ferencváros

Nebojsa Vignjevic, a Diósgyőr pénteken kinevezett új vezetőedzője döntetlennel kezdett, Lamin Colley gólt szerzett ugyan, de tizenegyest is hibázott.
A Debrecen tartja a harmadik helyét a tabellán, Dzsudzsák Balázs 200. NB I-es mérkőzésén gólt szerzett.
Fizz Liga, 25. forduló:
MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-1
Kolorcity Kazincbarcika SC-Debreceni VSC 0-3
Nyíregyháza Spartacus FC-Ferencvárosi TC 1-3
Zalaegerszegi TE FC-ETO FC 2-1
Újpest FC-Paksi FC 0-0
Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 1-0
A tabella:
1. Ferencvárosi TC 25 15 4 6 49-27 49 pont
2. ETO FC 25 14 7 4 50-27 49
3. Debreceni VSC 25 12 7 6 39-30 43
4. Kisvárda Master Good 25 11 5 9 31-37 38
5. Zalaegerszegi TE FC 25 10 8 7 38-31 38
6. Paksi FC 25 10 7 8 46-37 37
7. Puskás Akadémia FC 25 10 5 10 31-31 35
8. Újpest FC 25 8 6 11 33-41 30
9. Nyíregyháza Spartacus FC 25 7 7 11 34-43 28
10. MTK Budapest 25 7 6 12 45-54 27
11. Diósgyőri VTK 25 5 10 10 33-40 25
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 25 4 2 19 21-52 14