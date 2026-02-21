ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 21. szombat
Voting box and election image,election. Getty Images
Nyitókép: krisanapong detraphiphat/Getty Images

„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor bejelentést tett a választásról, Magyar Péter is posztolt

Infostart / MTI

A Fidesz megvan az ajánlások gyűjtésével. Hasonlóan nyilatkozott a Tisza Párt vezetője is. A gyakorlat szerint azonban a pártok ilyenkor szokták folytatni az aláírásgyűjtést.

Már minden választókerületben összegyűjtötte a Fidesz az induláshoz szükséges ajánlásokat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök, a kormánypárt elnöke szombat délelőtt a Facebookon.

"Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Lényegében ezzel egyidőben Magyar Péter is hasonló tartalmú bejelentést tett.

500 kell

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag "képviselőjelölt-jelölteket" ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat.

Nyugtatnak a horvátok kőolajügyben, de ez nem biztos, hogy tetszik a magyaroknak

Nyugtatnak a horvátok kőolajügyben, de ez nem biztos, hogy tetszik a magyaroknak

A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF közleményben reagált az elmúlt napok médiajelentéseire, hangsúlyozva, hogy a vállalat továbbra is megbízható partnere a közép-európai országoknak. A társaság szerint Magyarország és Szlovákia nyersolajellátása az Adria-vezetéken keresztül teljesen veszélytelen és folyamatos.
 

Elkerülhetetlen a komoly üzemanyagár-emelés - mondja az alelnök

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
Az amerikai hírszerzés szerint Kína titokban új nukleáris arzenált fejleszt

Az amerikai hírszerzés szerint Kína titokban új nukleáris arzenált fejleszt

Amerikai hírszerzési értékelések szerint Kína egy teljesen új generációs nukleáris fegyverarzenál fejlesztésén dolgozik, írja a CNN.

Cáfol a horvát JANAF, nem zárták el a vezetéket: így érkezhet kőolaj Magyarországra

Cáfol a horvát JANAF, nem zárták el a vezetéket: így érkezhet kőolaj Magyarországra

A horvát kőolajvezeték-üzemeltető, a JANAF határozottan cáfolta az ellátási zavarokról szóló híreket.

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

Trump brings in new 10% tariff as Supreme Court rejects his global import taxes

The Supreme Court decision striking down some of Trump's most sweeping tariffs injects new uncertainty into global trade.

2026. február 21. 10:35
Magyarországon szokatlan mennyiségű hó esett Kőszegen
2026. február 21. 08:17
Feljelentésekre készül a MOHU
