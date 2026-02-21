„Ezzel meg is volnánk” - Orbán Viktor bejelentést tett a választásról, Magyar Péter is posztolt

Már minden választókerületben összegyűjtötte a Fidesz az induláshoz szükséges ajánlásokat - közölte Orbán Viktor miniszterelnök, a kormánypárt elnöke szombat délelőtt a Facebookon.

"Nagyok vagyunk, erősek vagyunk és győzni fogunk!" - zárta bejegyzését Orbán Viktor.

Lényegében ezzel egyidőben Magyar Péter is hasonló tartalmú bejelentést tett.

500 kell

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag "képviselőjelölt-jelölteket" ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat.