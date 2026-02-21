ARÉNA - PODCASTOK
Lomok a VIII. kerületi Lujza utcában 2015. március 26-án. A lakosság minden évben igénybe veheti a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.-vel közösen szervezett, meghatározott időpontban történő, külön díjazás nélküli lomtalanítási szolgáltatást.
Nyitókép: MTI Fotó: Balogh Zoltán

Feljelentésekre készül a MOHU

Infostart / MTI

A vállalkozások által a lakossági lomtalanításkor kihelyezett szemét illegális – figyelmeztet a MOHU Budapest közleményében.

Tájékoztatásuk szerint a MOHU Budapest – ugyanúgy, ahogy korábban is – a lakosság által szabályosan, az ingatlan elé kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja, folyamatosan takarítja a területeket, az illegális hulladék eltakarítása azonban változatlanul a terület fenntartójának vagyis sok esetben az önkormányzatok feladata.

A MOHU Budapest feljelentést tesz, ha az gyanítható, hogy vállalkozások illegális vagy veszélyes hulladéka kerül a lakossági lomtalanításba – emelték ki.

Hozzátették, tapasztalataik szerint a fővárosi lomtalanítás során még mindig rendszeresen kerülnek ki olyan anyagok a közterületre, amelyek nem tartoznak a lom kategóriájába és amelyek kihelyezése nem szabályos. Ilyenek a festékek, vegyszerek, üzemanyagtartályok, működésképtelen hűtők, építési törmelékek, céges felújításból származó hulladékok.

Hangsúlyozták, hogy a lakossági lomtalanításra odahordott céges hulladék, építési törmelék vagy veszélyes anyagok kezelése nemcsak szabálytalan, hanem jelentősen megnehezíti a város tisztán tartását.

Példaként megemlítették, hogy az elmúlt évben Csepelen egy cég az autóbontási hulladékot tette ki a lakossági lomok közé, de előfordult olyan is, hogy egy vállalkozás az irodája felújítása után szintén oda helyezte az építési törmeléket. Emellett az is jellemző, hogy a nem kerületi lakosok, teljesen véletlenszerű helyeken, nem ingatlan előtt teszik le a szemetet, vagy más településeken működő vállalkozások viszik oda a hulladékaikat.

