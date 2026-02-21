ARÉNA - PODCASTOK
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az április 12-i országgyűlési választásokon ismét német nemzetiségi listát állít.
Nyitókép: Fotó: német önkormányzat

Megint lesz német lista a választáson

Infostart / MTI

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az április 12-i országgyűlési választásokon ismét német nemzetiségi listát állít annak érdekében, hogy a hazai németség önálló parlamenti képviselettel, erős felhatalmazással képviselhesse kulturális, oktatási és identitásmegőrzési érdekeit - közölte az önkormányzat.

A megyei szervezetek javaslatai alapján összeállított lista élén Gallai Gergely áll.

A közleményben hangsúlyozták, a német nemzetiségi képviselő nem pártpolitikai szereplő, feladata a magyarországi német közösség érdekképviselete. A nemzetiségi jelöltet bármely politikai párttal azonosítani félreértelmezés.

A nemzetiségi politika eredményes képviselete együttműködést feltételez a mindenkori kormánnyal, ugyanakkor ez nem jelent automatikus politikai támogatást. Az MNOÖ fenntartja annak jogát, hogy ne támogasson olyan előterjesztéseket, amelyek a magyarországi német közösség egységét, megítélését, jogait, intézményeit vagy jövőjét veszélyeztetik - olvasható a közleményben.

Bejutás

A legutóbbi választáson a kedvezményes mandátum megszerzéséhez körülbelül 23 000 szavazat volt szükséges.

Nemzetiségi listára csak azok a választópolgárok szavazhatnak, akik korábban kérték felvételüket a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki ezen a listán szerepel, az országgyűlési választáson pártlista helyett a saját nemzetisége (például a német) listájára voksolhat, miközben egyéni képviselőre továbbra is szavazhat a lakóhelye szerinti körzetben.

