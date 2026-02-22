Elkezdődött az összeomlás Ukrajnában, alig születik gyerek

A mandiner.hu ír arról, hogy súlyos demográfiai válság kezd kialakulni Ukrajnában. Háromszor többen halnak meg, mint ahányan születnek. 2025-ben kevesebb mint 168 700 gyermek jött világra (összehasonlításképpen: 1991-ben ez a szám még meghaladta a 630 ezret). A regisztrált halálesetek száma elérte a 485 200-at.

Ez azt jelenti, hogy

Ukrajna lakossága 30 millió fő alá, körülbelül 28,7 millióra csökkent.

Magyarországon sem jó a helyzet, de itt nagyjából 72 ezer gyermek született és 125 ezer ember halt meg.

Nincs gyerekvállaló fiatal

A legfrissebb demográfiai adatok és nemzetközi becslések rámutatnak arra a hatalmas lyukra, amely Ukrajna demográfiai piramisában a 25 éves korosztálynál jelent meg. A háborúban meghaltak száma továbbra is szigorúan őrzött államtitok, de az Ukrajna által elszenvedett szörnyű veszteségek egyértelműen megmutatkoznak a demográfiai adatokban.

Migráció

Az ENSZ adatai szerint 2022 februárja óta mintegy 6,8 millió ember hagyta el az országot. A menekültek 80 százaléka nő és gyermek, akiknek tartós külföldön maradása a jövőbeni születésszámokat is radikálisan csökkenti.

A háborús bizonytalanság és veszteségek valamint a migárció melletti otthoni romló életkörülmények miatt a termékenységi ráta történelmi mélypontra süllyedt.

15 milliós ország képe

Az ENSZ hosszú távú előrejelzései szerint, amennyiben a jelenlegi trendek nem változnak, Ukrajna népessége 2100-ra 15 millió főre zsugorodhat. Demográfusok figyelmeztetnek: a munkaképes korú lakosság elvesztése súlyosan hátráltathatja a háború utáni újjáépítést, és fenntarthatatlanná teheti a szociális ellátórendszert. A stabilizáció kulcsa a menekültek hazatérése és a családalapítási kedv helyreállítása lenne, ehhez azonban a biztonsági helyzet tartós javulására van szükség.