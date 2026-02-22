ARÉNA - PODCASTOK
Két fiú házi feladatot ír tablet segítségével // Two brothers are sitting at a table and doing homework using an electronic tablet. Online education using a computer, phone and other electronic devices
Nyitókép: Ekaterina Goncharova/Getty Images

Pazar hír a tavaszra elfáradó diákoknak

Infostart

A 2025/2026-os tanév rendjének megfelelően a tavaszi szünet idén a megszokottnál korábban kezdődik és tizenegy összefüggő napot biztosít a diákok számára. A pihenőidő hosszát és időzítését az április elejére eső húsvéti ünnepek határozzák meg.

Az oktatási menetrend szerint a szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda. A pihenő hivatalosan április 2-án, csütörtökön veszi kezdetét.

  • A szünet kezdete: 2026. április 2. (csütörtök)
  • A szünet vége: 2026. április 12. (vasárnap)
  • Az első tanítási nap: 2026. április 13. (hétfő)

A tavaszi menetrend fontos sajátossága, hogy a márciusi nemzeti ünnep idén nem jár plusz szabadnappal a munkavállalók és a tanulók számára. Március 15-e vasárnapra esik, így a szokásos három- vagy négynapos hosszú hétvége 2026-ban elmarad. Ezt ellensúlyozza a tavaszi szünet bőséges, 11 napos időtartama, amely magában foglalja a nagypénteket és a húsvéthétfőt is - írja a hovege.hu.

Az oktatási intézmények és a közlekedési társaságok a szünet idejére módosított menetrenddel és ügyeleti renddel készülnek, amelyről az érintett honlapokon tájékozódhatnak az emberek.

