Pazar hír a tavaszra elfáradó diákoknak

Az oktatási menetrend szerint a szünet előtti utolsó tanítási nap 2026. április 1., szerda. A pihenő hivatalosan április 2-án, csütörtökön veszi kezdetét.

A szünet kezdete: 2026. április 2. (csütörtök)

A szünet vége: 2026. április 12. (vasárnap)

Az első tanítási nap: 2026. április 13. (hétfő)

A tavaszi menetrend fontos sajátossága, hogy a márciusi nemzeti ünnep idén nem jár plusz szabadnappal a munkavállalók és a tanulók számára. Március 15-e vasárnapra esik, így a szokásos három- vagy négynapos hosszú hétvége 2026-ban elmarad. Ezt ellensúlyozza a tavaszi szünet bőséges, 11 napos időtartama, amely magában foglalja a nagypénteket és a húsvéthétfőt is - írja a hovege.hu.

Az oktatási intézmények és a közlekedési társaságok a szünet idejére módosított menetrenddel és ügyeleti renddel készülnek, amelyről az érintett honlapokon tájékozódhatnak az emberek.