2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
Kansas City , 2025. július 19., Sallói Dániel az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Toronto FC csapatában folytatja pályafutását.
Dollármilliós üzlet: klubot vált a magyar válogatott támadó

Infostart / MTI

Sallói Dániel az észak-amerikai labdarúgó-bajnokságban szereplő Toronto FC csapatában folytatja pályafutását.

A 29 éves támadó eddigi klubja, a Sporting Kansas City arról számolt be, hogy a kanadai klubtól akár egymillió dollárt is kaphat majd a csereüzlet keretében, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

„Több mint tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Kansas Citybe Magyarországról azzal az álommal, hogy profi szinten futballozhassak, és a klub valóra váltotta ezt. Köszönök mindent a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, stábtagoknak és szurkolóknak. Életre szóló élményeket szereztem itt, megnyertük a US Open Kupát, MLS All-Star és válogatott játékos lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszottam a legjobb szurkolók előtt” – idézte a négyszeres magyar válogatott Sallóit a Kansas City-i klub honlapja.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az InfoRádióban elmondta, ha a helyzet úgy kívánja, akkor át tudnak vezényelni tűzoltókat a nyugati vármegyékbe, de erre eddig nem volt szükség. Az azokon a területeken élőknek, ahol riasztás van érvényben, azt javasolja, hogy kétszer is gondolják meg az elindulást otthonról.
 

A testület közleménye szerint az Európai Bizottság (EB) 225 millió eurót fordít az influenza elleni újgenerációs vakcinák fejlesztésének felgyorsítására, amelyek szélesebb körű védelmet nyújthatnak a különböző vírusváltozatokkal szemben, és egy esetleges világjárvány esetén gyorsan adaptálhatók.

A Tesla bemutatta a Cybertruck eddigi legolcsóbb változatát, ezzel egy időben pedig jelentősen csökkentette a csúcsmodell, a Cyberbeast árát.

The former prince was arrested on suspicion of misconduct in public office and was pictured returning to Sandringham Estate on Thursday.

2026. február 20. 11:45
×