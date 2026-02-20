Dollármilliós üzlet: klubot vált a magyar válogatott támadó

A 29 éves támadó eddigi klubja, a Sporting Kansas City arról számolt be, hogy a kanadai klubtól akár egymillió dollárt is kaphat majd a csereüzlet keretében, bizonyos feltételek teljesülése esetén.

„Több mint tizenegy évvel ezelőtt érkeztem Kansas Citybe Magyarországról azzal az álommal, hogy profi szinten futballozhassak, és a klub valóra váltotta ezt. Köszönök mindent a tulajdonosoknak, az edzőimnek, a csapattársaimnak, stábtagoknak és szurkolóknak. Életre szóló élményeket szereztem itt, megnyertük a US Open Kupát, MLS All-Star és válogatott játékos lettem, miközben a kedvenc stadionomban játszottam a legjobb szurkolók előtt” – idézte a négyszeres magyar válogatott Sallóit a Kansas City-i klub honlapja.