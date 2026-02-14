Zalaegerszegre utazik a Fradi, de otthon is marad – sport a tévében

M4 Sport
9.50 és 13.20: Téli olimpia, alpesisí, férfi óriás-műlesiklás
10.30: Téli olimpia, párhuzamos buckasí, nők
12.00: Téli olimpia, sífutás, női váltó
14.45: Téli olimpia, sílövészet, női 7,5 km sprint
16.00: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női csapat üldözéses és férfi 500 m döntő
18.00: Téli olimpia, szkeleton, nők, 3-4. futam
18.40: Téli olimpia, síugrás, férfi nagysánc
20.15: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya
M4 Sport+
9.00: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör
12.10: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör
14.45: Labdarúgás, NB I, MTK-Puskás Akadémia FC
17.00: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Ferencváros
19.15: Labdarúgás, NB I, Paks-Diósgyőr
21.10: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör
Sport 1
13.45: Kézilabda, Európa Liga, férfiak, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Tatabánya-Runar Sandefjord
15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Ferencváros-CSM Bucuresti
17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Team Esbjerg-Győri Audi ETO KC
19.45: Kézilabda, Európa Liga, férfiak, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Baník Karvina-Balatonfüred
23.00: Kosárlabda, NBA, All-Star hétvége, Skills Challenge
Sport 2
14.00: Lósport, ügetőfutamok
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Trabzonspor-Fenerbahce
20.00: Kézilabda, német férfibajnokság, GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen
Eurosport 1
9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör
9.45 és 13.30: Téli olimpia, alpesisí, óriás-műlesiklás, férfiak
11.45: Téli olimpia, sífutás, nők, 4x7 km váltó
14.30: Téli olimpia, sílövészet, nők, sprint
16.00 és 17.05: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női csapat üldözéses és férfi 500 m
16.30: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör
18.30: Téli olimpia, síugrás, férfiak
21.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya
22.45: Téli olimpia, jégkorong, nők, negyeddöntő
Eurosport 2
10.15: Téli olimpia, szabadstílusú sí, párhuzamos buckasí, nők, döntő
14.00: Téli olimpia, országúti kerékpár, Vuelta de Murcia, 2. szakasz
16.00: Kerékpár, Figueira Champions Classic, férfiak
18.00 és 19.35: Téli olimpia, szkeleton, nők, 3. és 4. futam
20.30: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya
21.00: Golf, PGA Tour, Pebble Beach Tournament
Spíler 1
13.10: Labdarúgás, angol FA Kupa, Burton Albion-West Ham United
15.55: Labdarúgás, angol FA Kupa, Manchester City-Salford City
18.40: Labdarúgás, angol FA Kupa, Aston Villa-Newcastle United
20.55: Labdarúgás, angol FA Kupa, Liverpool FC-Brighton
Spíler 2
13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Celta Vigo
16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Villarreal
18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Alavés
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Sociedad
Arena 4
13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Hannover 96
15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Bayern München
18.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-1. FC Köln
Match 4
17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Atalanta
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Juventus