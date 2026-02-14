Zalaegerszegre utazik a Fradi, de otthon is marad – sport a tévében

Az AI-verseny nem csak a látványos funkciókról szól, arról, hogy segítse a pizzarendelést és a nyaralás megszervezését, hanem arról is, hogy ki tud rendet tenni a szétszórt adatok között, és valódi összefüggéseket teremteni. A jövő azoké a cégeké, amelyek közös nyelvre hangolják rendszereiket, az AI pedig nem a cél, hanem egy eszköz: okos, láthatatlan segítség a döntések mögött - írja a Portfolio-nak eljuttatott véleménycikkében Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.