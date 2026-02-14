ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec Razgrad visszavágó mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. augusztus 12-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Zalaegerszegre utazik a Fradi, de otthon is marad – sport a tévében

Infostart / MTI

Mutatjuk, hogyan lehetséges ez. Íme a teljes szombati tévés sportkínálat. Menekülés fociba a téli olimpiáról!

M4 Sport

9.50 és 13.20: Téli olimpia, alpesisí, férfi óriás-műlesiklás

10.30: Téli olimpia, párhuzamos buckasí, nők

12.00: Téli olimpia, sífutás, női váltó

14.45: Téli olimpia, sílövészet, női 7,5 km sprint

16.00: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női csapat üldözéses és férfi 500 m döntő

18.00: Téli olimpia, szkeleton, nők, 3-4. futam

18.40: Téli olimpia, síugrás, férfi nagysánc

20.15: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

M4 Sport+

9.00: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör

12.10: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör

14.45: Labdarúgás, NB I, MTK-Puskás Akadémia FC

17.00: Labdarúgás, NB I, Zalaegerszeg-Ferencváros

19.15: Labdarúgás, NB I, Paks-Diósgyőr

21.10: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör

Sport 1

13.45: Kézilabda, Európa Liga, férfiak, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Tatabánya-Runar Sandefjord

15.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Ferencváros-CSM Bucuresti

17.45: Kézilabda, női Bajnokok Ligája, csoportkör, Team Esbjerg-Győri Audi ETO KC

19.45: Kézilabda, Európa Liga, férfiak, nyolcaddöntő, első mérkőzés, Baník Karvina-Balatonfüred

23.00: Kosárlabda, NBA, All-Star hétvége, Skills Challenge

Sport 2

14.00: Lósport, ügetőfutamok

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Trabzonspor-Fenerbahce

20.00: Kézilabda, német férfibajnokság, GWD Minden - Rhein-Neckar Löwen

Eurosport 1

9.00: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör

9.45 és 13.30: Téli olimpia, alpesisí, óriás-műlesiklás, férfiak

11.45: Téli olimpia, sífutás, nők, 4x7 km váltó

14.30: Téli olimpia, sílövészet, nők, sprint

16.00 és 17.05: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női csapat üldözéses és férfi 500 m

16.30: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör

18.30: Téli olimpia, síugrás, férfiak

21.00: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

22.45: Téli olimpia, jégkorong, nők, negyeddöntő

Eurosport 2

10.15: Téli olimpia, szabadstílusú sí, párhuzamos buckasí, nők, döntő

14.00: Téli olimpia, országúti kerékpár, Vuelta de Murcia, 2. szakasz

16.00: Kerékpár, Figueira Champions Classic, férfiak

18.00 és 19.35: Téli olimpia, szkeleton, nők, 3. és 4. futam

20.30: Téli olimpia, rövidpályás gyorskorcsolya

21.00: Golf, PGA Tour, Pebble Beach Tournament

Spíler 1

13.10: Labdarúgás, angol FA Kupa, Burton Albion-West Ham United

15.55: Labdarúgás, angol FA Kupa, Manchester City-Salford City

18.40: Labdarúgás, angol FA Kupa, Aston Villa-Newcastle United

20.55: Labdarúgás, angol FA Kupa, Liverpool FC-Brighton

Spíler 2

13.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Espanyol-Celta Vigo

16.10: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Getafe-Villarreal

18.25: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Sevilla-Alavés

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Real Madrid-Real Sociedad

Arena 4

13.00: Labdarúgás, német másodosztály, Hertha BSC-Hannover 96

15.15: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Bayern München

18.30: Labdarúgás, német bajnokság, VfB Stuttgart-1. FC Köln

Match 4

17.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Lazio-Atalanta

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, Internazionale-Juventus

