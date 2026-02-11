Madaras Norbert: a párizsi olimpia után azonnal aláírtam volna, hogy négy ezüstöt nyerünk a következő két évben

A tavalyi, szingapúri világbajnoksághoz hasonlóan az év elejei belgrádi, illetve funchali Európa-bajnokságon is ezüstérmet nyert mindkét vízilabda-válogatottunk. Másodszor fordult elő, hogy ugyanabban az évben a magyar férfi és női válogatott is bejutott az Európa-bajnokság fináléjába: 1995-ben, Bécsben vívott döntőt mindkét csapatunk, de akkor mindkét találkozót az olaszok nyerték. Idén a férfiak a szerbekkel, míg a nők a hollandokkal szemben maradtak alul.

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke az InfoRádióban úgy fogalmazott, „nemhogy félig, hanem majdnem tele van a pohár”. Azt gondolja, bő fél éven belül négy döntőt játszani, hatalmas dolog. Ezzel együtt persze sajnálja, hogy egyik finálét sem sikerült megnyerni, így minimális hiányérzet azért van benne. Különösen a női Eb-döntő elvesztése fájdalmas, hiszen kevésen múlt a végső győzelem, a hollandok ötméteresekkel védték meg a címüket. Madaras Norbert szerint bosszantó, hogy néha ilyen apróságok döntenek, de ezzel együtt kell tudni élni, illetve meg kell tanulni elfogadni, hogy van ilyen is a sportban. Mint mondta,

ha két évvel ezelőtt, a párizsi olimpia után valaki elé tesz egy papírt, hogy 2025-ben és 2026-ban összesen négy ezüstöt nyer a két válogatott, azonnal aláírta volna.

Véleménye szerint most nincs annál fontosabb, hogy kovácsolódjon össze a két csapat, minél több fiatal épüljön be, és játsszanak minél jobban. Számára álomszerű lett volna, ha a négy döntő közül valamelyiket vagy akár többet is megnyernek a csapataink. Összességében egyáltalán nem elégedetlen a magyar szövetség elnöke.

Azt tapasztalja, hogy mindkét válogatottnál nagyon magas szintű szakmai munka folyik, közel vannak a maximumhoz, úgyhogy csak jót tud elmondani a Varga Zsolt és Cseh Sándor vezette stábokról. A sportvezető viszonylag sok időt tölt a válogatottak mellett, és azt látja, hogy minden feltétel adott a jó szerepléshez. Nemcsak a szövetségi kapitányok munkáját dicsérte, hanem a többi stábtagról is elismeréssel beszélt. „Minden szinten igyekszünk XXI. századiak lenni” – jegyezte meg a kétszeres olimpiai bajnok.

Mindenkit beleszámítva nagyjából tíz-tíz ember dolgozik a nemzeti csapatoknál a dietetikussal és a pszichológussal együtt, míg egy-egy világversenyre általában hét vagy nyolc tagú stáb utazik el. Kiemelte, hogy mindannyian „odateszik magukat”, nagyon sokat dolgoznak, és rengeteg lemondással, odafigyeléssel jár az ilyen pozíciók betöltése.

A női válogatott jelenleg a rutinos klasszisok és a feltörekvő fiatalok egyvelege. Madaras Norbert szerint

magyar szempontból a belgrádi férfi Eb-hez hasonlóan a funchali női tornán is az elődöntő volt a csúcs.

Megítélése szerint mindkét csapatunk kiválóan játszott az elődöntőben, de hozzátette, hogy előtte is arattak fontos győzelmeket. Emlékeztetett, hogy az elmúlt években leginkább a spanyolok játékát, teljesítményét tartottuk a követendő példának, most azonban egyik nemnél sem jutottak be a legjobb négy közé. Egyebek mellett azért, mert a magyar férfi és női válogatott az útjukat állta.

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke azt mondta, csapataink jó úton haladnak, és ezt örömmel látja. Úgy fogalmazott, büszkék lehetünk a látottakra, miközben alapvetően az olimpiai ciklus jelenlegi fázisában inkább az építkezésen van a hangsúly.

Madaras Norbert játékosként többször is átélte, milyen érzés elveszíteni döntőket. Világbajnokságokról, világkupákról, Európa-bajnokságokról egyaránt két-két ezüstérme van. Mint fogalmazott,

az elveszített döntők mindig ott lesznek az érintett játékosok fejében, még akár egy-két évtizeddel később is eszébe juthatnak az embernek.

A magyar vízilabdában főleg hiányérzetet szül, ha nem sikerül aranyat nyerni, de a sportvezető szerint a vesztes finálékból is sokat lehet tanulni. Felhívta a figyelmet, hogy minden csapat a legjobbját akarja nyújtani, sok esetben nagyon pici dolgokon múlik, ki nyer és ki veszít, de összességében azt gondolja, motiváló erőnek kell lennie a magyar játékosoknak, hogy legközelebb bebizonyítsák, ők a legjobbak, és képesek döntőt nyerni.

Az olimpia sem lesz könnyebb, sőt...

A sportvezető nem tartja valószínűnek, hogy az olimpián lesz majd akár a férfi, akár a női mezőnyben olyan csapat, amely a végső szakaszban négy vagy öt góllal jobbnak bizonyul a többieknél. Nem számít arra, hogy lesz egyetlen nagy esélyes, inkább azt feltételezi, hogy mindkét nemnél négy-öt vagy akár hat-hét csapat folytat majd ádáz küzdelmet az olimpiai bajnoki címért, és elképzelhető, hogy a legtöbb meccs egy-egy góllal dől majd el.

Azt szeretné, hogy a magyar férfi és női vízilabda-válogatott is ott legyen majd az esélyesek között, ezért kell dolgozni, fejlődni. Mint utalt rá, fontos, hogy tanuljanak a vesztes meccsekből, ezért a szakmai stábok nyilván kielemzik majd részletesen a döntőket. Madaras Norbert azt gondolja, egyénfüggő, hogy ki milyen megközelítést választ, hiszen nem mindenki viseli jól, ha szembesítik a hibáival, mást viszont éppenhogy motivál, ha látja, mit rontott el, mert akkor legközelebb erre jobban odafigyel. A magyar szövetség elnöke jól ismeri mindkét szövetségi kapitányt, és biztos benne, hogy megfelelően kezelik ezt a helyzetet. Cseh Sándor például az Eb-szereplést értékelő sajtótájékoztatón jelezte, hogy ezzel ő befejezettnek nyilvánít mindent, ami a portugáliai tornával kapcsolatos, és már csak a jövőbeli célokkal hajlandó foglalkozni.

Madaras Norbert kiemelte:

igazán jó csapatot nagyon jó játékosokból lehet összeállítani, „a többi csak duma”.

Mint mondta, ha a férfi és női játékosaink egyénileg fejlődnek a klubjaiknál, és egy év múlva néhány százalékkal jobbak lesznek, akkor nagy valószínűséggel az egész csapat is jobb lesz. Ehhez azonban nap mint nap keményen kell dolgozni, ami sok lemondással is jár. Úgy véli, a kerettagok mindkét válogatottnál „nagyon jó szellemiségű és mentalitású” emberek, így nem lesz semmi baj azzal, hogy ezt a munkát elvégezzék, illetve a szükséges pluszt megszerezzék.