2026. január 27. kedd
Fekete Gergő a belgrádi férfi vízilabda Európa-bajnokság A csoportjának harmadik fordulójában játszott Málta - Magyarország mérkőzésen a Belgrade Arenában 2026. január 14-én. A magyar válogatott 21-6-ra gyõzött.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Fekete Gergő: az eddigi négy döntőmből háromszor vesztettünk, nem barátságos szín az ezüst

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A Ferencváros vízilabdázója az InfoRádióban azt mondta, fizikailag és emocionálisan is nagyon sokat kivett belőlük a belgrádi Európa-bajnokság, és személy szerint ő most egyfajta ürességet érez. Azt gondolja, egy világversenyen ketté kell választani a döntőig vezető utat és magát a döntőt, ami „egy teljesen más történet”. Most még nem tudták ezt megoldani, de a jövőben azért fognak dolgozni, hogy sikerrel vegyék az utolsó akadályt is.

Csak Szerbia tudta legyőzni a magyar férfi vízilabda-válogatottat a belgrádi Európa-bajnokságon, de kétszer is: a házigazda a középdöntőben 15–14-re, a vasárnapi fináléban pedig 10–7-re nyert Varga Zsolt csapata ellen. Fekete Gergő egyszer volt eredményes a döntőben, a tornát pedig 12 góllal zárta. A hazatérést követően a Ferencváros játékosa az InfoRádióban értékelte saját és a válogatott teljesítményét. Nem is akarta leplezni a csalódottságát. Emlékeztetett, hogy 2022-ben debütált a nemzeti csapatban, azóta négy világversenyen játszott döntőben, és háromszor vereség lett a vége. A 2023-as fukuokai vb fináléja az egyetlen kivétel, amikor ötméteresekkel legyőzték a görögöket.

Úgy fogalmazott, „mindenki tudja, nagy a differencia” aközött, hogy egy sportoló a győztes csapat tagja vagy a másodiké, így számára

most már „nem túl barátságos szín” az ezüst három elveszített döntő után.

Mint mondta, ezúttal nem volt elég az, amit nyújtottak. Úgy tűnik, még többet kell tenniük, mert „igazán csak az aranyérmek számítanak”.

A világbajnok vízilabdázó szerint a magyar válogatott játékának a sebességével nem volt gond a belgrádi tornán, a legtöbb meccsen így domináltak az ellenfelekkel szemben. Dicsérte a magyar csapat transzferjátékát, valamint kiemelte azt a tüzet is, ami végig érzékelhető volt a védekezésükben. Elismerte, nem volt mindig tökéletes a védekezés, becsúsztak hibák, de ezeket ellensúlyozta az, hogy óriási tűz és bizonyítási vágy volt a magyar válogatott játékosaiban.

Fekete Gergő elmondta: a következő válogatott összetartásokon biztosan sokat fognak videózni, és kielemzik, hogy mi nem ment annyira jól vagy mi hiányzott a döntő megnyeréséhez. „A jövőben minden szinten tovább kell eggyel lépnünk, hogyha legközelebb eljutunk egy világverseny döntőjéig, akkor sikeresen tudjuk venni a végső akadályt is. Reméljük, lesz még lehetőségünk arra, hogy ezt bebizonyítsuk” – jegyezte meg a Ferencváros játékosa.

Mint fogalmazott, Belgrádban is bebizonyosodott, hogy ketté kell venni a döntőig vezető utat és magát a döntőt, ami „egy teljesen más történet”. Hozzátette:

úgy tűnik, a jelenlegi magyar válogatott még nem áll készen arra, hogy „ezt a második történetet meg tudja oldani”.

Bízik benne, hogy a 2027-es budapesti világbajnokságra megtalálják ezt a bizonyos pluszt, ezért fognak minden nap dolgozni az addig hátralevő időben. Ugyanakkor a legfőbb célnak azt nevezte, hogy a Los Angeles-i olimpián felérjenek a csúcsra, a budapesti vb pedig „egy nagyon fontos állomás lesz” ezen az úton.

Fekete Gergő elmondása szerint fizikailag és emocionálisan is nagyon sokat kivett belőlük a belgrádi Európa-bajnokság, de nem lesz sok idő pihenni, hiszen például a Ferencváros február 7-én már bajnoki meccset játszik a Szeged ellen. Őszintén bevallotta, hogy személy szerint neki nagyon stresszes volt az Eb, és bár megvannak az egyéni relaxációs technikái, összességében „nagyon kimerítő” volt a torna. Valahol természetesnek tartja, hogy most egyfajta ürességet érez. Egy hét pihenő és kisebb feltöltődés után kell újra edzésre jelentkezniük a Ferencvárosnál. A zöld-fehér klubbal pedig ugyanaz a cél, mint az elmúlt években, vagyis minden sorozatot megnyerni.

Szerdán 18 óra után Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya lesz az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
 
Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Trump's 'border tsar' arrives in Minneapolis after judge orders ICE chief to appear in court

Minnesota Governor Tim Walz says he has met "border tsar" Tom Homan and repeated his calls to "end the campaign of retribution" in the state.

