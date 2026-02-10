Edzője nem kertel: ha Cristianót nem tartják meg, ő sem marad

Jorge Jesus állítólag ultimátumot adott az el-Naszr vezetőségének, amelyben világossá tette, hogy a szaúdi profi ligában való jövője közvetlenül összefügg Cristiano Ronaldo jövőjével. CR7 az utóbbi időben sztrájkba lépett, mivel egyre kevésbé elégedett az ottani viszonyokkal. A szerződésében szerepel egy lelépési záradék szerepel, amely a nyári átigazolási időszakban aktiválható.

Az utóbbi hetek hírei éles ellentétben állnak azokkal az információkkal, amelyek szerint a portugál világsztár remekül érzi magát Rijadban. Nem is olyan régen még tagja volt a szaúdiak küldöttsaégének a Donald Trumppal való találkozáskor – azóta ellenben minden a visszájára fordult.

Az európai sajtó egy része az immár a 42. évében járó klasszis klubváltását vizionálja, ennek célállomása lehet gyermekkora klubja, a lisszaboni Sporting, vagy akár Lionel Messi csapata, az Inter Miami is, amelyben egyébként David Beckham is tulajdonos.

Ameddig nincs döntés Cristiano Ronaldo jövőjével kapcsolatban, az el-Naszr portugál edzője, Jorge Jesus is kivár, függetlenül attól, hogy a szaúdiak nagyon-nagyon elégedettek vele és szeretnék, ha maradna.

Az edző azonban állítólag „szerződése megújítását honfitársa maradásától tette függővé” – írja az el-Rijadijah című újság, azt sugallva, hogy Jorge Jesus sem marad, ha Ronaldót nem tudják megtartani.

Ronaldo, mint ismert, kihagyta az el-Naszr utolsó két mérkőzését, miután csalódott amiatt, ahogyan a Szaúdi Közbefektetési Alap (PIF) elosztja a pénzeszközöket az általa irányított csapatok között. Karim Benzema el-Ittihadból az el-Hilalba igazolása bizonyult az utolsó cseppnek a pohárban.

Az ötszörös aranylabdás több új igazolást szeretett volna látni az el-Naszrnál a téli átigazolási időszakban, mivel a csapat a szaúdi Pro League bajnoki címéért küzd. Egyetlen minőségi erősítés sem érkezett. Maga Jorge Jesus is két új játékost, osztja Ronaldo csalódottságát.

Az el-Rijadijah azt állítja, hogy Jesustól „a jelenlegi körülmények között, amelyek megnehezítik a technikai igényeinek teljesítését, nem várható, hogy megújítsa a szerződését”. A portugál edző a 2025–2026-os szezon előtt vette át az el-Naszr irányítását, eddig 30 mérkőzésen 24 győzelmet aratott.

Toni Kroos, a Real Madrid korábbi német világbajnoka kendőzetlenül megfogalmazta a véleményét a helyzettel kapcsolatban: „A szaúdi liga furcsa jelenség. Senki sem hallott róla Cristiano Ronaldo érkezése előtt, most pedig tiszteletlenül bánnak azzal az emberrel, aki feltette őket a világtérképre. Ha Cristiano holnap távozik, ez a liga elveszíti minden varázsát. Ronaldo nélkül senki sem nézné a szaúdi ligát.”