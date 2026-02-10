ARÉNA - PODCASTOK
A portugál Cristiano Ronaldo a 2024-es németországi labdarúgó Európa-bajnokság negyeddöntőjében játszott Portugália - Franciaország mérkőzés előtt a hamburgi Volkspark Stadionban 2024. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Edzője nem kertel: ha Cristianót nem tartják meg, ő sem marad

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A nemzetközi futballelitben ritkaság, hogy egy edző nyíltan a vezetőség tudomására hozza: ha legjobb játékosát nem tudják megtartani, rá se számítsanak. Jorge Jesus, az el-Naszr edzője azonban (állítólag) addig marad a szaúdi klubnál, ameddig Cristiano Ronaldo is a csapatában van.

Jorge Jesus állítólag ultimátumot adott az el-Naszr vezetőségének, amelyben világossá tette, hogy a szaúdi profi ligában való jövője közvetlenül összefügg Cristiano Ronaldo jövőjével. CR7 az utóbbi időben sztrájkba lépett, mivel egyre kevésbé elégedett az ottani viszonyokkal. A szerződésében szerepel egy lelépési záradék szerepel, amely a nyári átigazolási időszakban aktiválható.

Az utóbbi hetek hírei éles ellentétben állnak azokkal az információkkal, amelyek szerint a portugál világsztár remekül érzi magát Rijadban. Nem is olyan régen még tagja volt a szaúdiak küldöttsaégének a Donald Trumppal való találkozáskor – azóta ellenben minden a visszájára fordult.

Az európai sajtó egy része az immár a 42. évében járó klasszis klubváltását vizionálja, ennek célállomása lehet gyermekkora klubja, a lisszaboni Sporting, vagy akár Lionel Messi csapata, az Inter Miami is, amelyben egyébként David Beckham is tulajdonos.

Ameddig nincs döntés Cristiano Ronaldo jövőjével kapcsolatban, az el-Naszr portugál edzője, Jorge Jesus is kivár, függetlenül attól, hogy a szaúdiak nagyon-nagyon elégedettek vele és szeretnék, ha maradna.

Az edző azonban állítólag „szerződése megújítását honfitársa maradásától tette függővé” – írja az el-Rijadijah című újság, azt sugallva, hogy Jorge Jesus sem marad, ha Ronaldót nem tudják megtartani.

Ronaldo, mint ismert, kihagyta az el-Naszr utolsó két mérkőzését, miután csalódott amiatt, ahogyan a Szaúdi Közbefektetési Alap (PIF) elosztja a pénzeszközöket az általa irányított csapatok között. Karim Benzema el-Ittihadból az el-Hilalba igazolása bizonyult az utolsó cseppnek a pohárban.

Az ötszörös aranylabdás több új igazolást szeretett volna látni az el-Naszrnál a téli átigazolási időszakban, mivel a csapat a szaúdi Pro League bajnoki címéért küzd. Egyetlen minőségi erősítés sem érkezett. Maga Jorge Jesus is két új játékost, osztja Ronaldo csalódottságát.

Az el-Rijadijah azt állítja, hogy Jesustól „a jelenlegi körülmények között, amelyek megnehezítik a technikai igényeinek teljesítését, nem várható, hogy megújítsa a szerződését”. A portugál edző a 2025–2026-os szezon előtt vette át az el-Naszr irányítását, eddig 30 mérkőzésen 24 győzelmet aratott.

Toni Kroos, a Real Madrid korábbi német világbajnoka kendőzetlenül megfogalmazta a véleményét a helyzettel kapcsolatban: „A szaúdi liga furcsa jelenség. Senki sem hallott róla Cristiano Ronaldo érkezése előtt, most pedig tiszteletlenül bánnak azzal az emberrel, aki feltette őket a világtérképre. Ha Cristiano holnap távozik, ez a liga elveszíti minden varázsát. Ronaldo nélkül senki sem nézné a szaúdi ligát.”

cristiano ronaldo

szaúdi bajnokság

jorge jesus

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

Bár Kína kezdetben tárgyalásos úton próbálta rendezni az amerikai védővámok kérdését, mostanra beleállt a problémába, és megmutatta: az Egyesült Államoknak nagyobb szüksége van a kínai termékekre – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Beszélt arról is, hogy Kínának egy közepesen erős Oroszország az érdeke, amely sok szempontból Pekingtől függ.
Orbán Balázs: döntés született Ukrajna csatalakozásáról Magyarország feje fölött

Orbán Balázs szerint Ukrajna EU-csatlakozásáról Magyarország megkérdezése nélkül született döntés, amely súlyos gazdasági és biztonsági következményekkel járna az ország számára. A miniszterelnök politikai igazgatója elutasítja a Zelenszkij-tervet, és azt állítja, Brüsszel és Kijev kormányváltást akar Magyarországon, hogy Ukrajna EU-csatlakozását ne akadályozza a magyar vezetés.
 

