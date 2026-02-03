ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.74
usd:
322.35
bux:
130284.26
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 27: Karim Benzema of A Ittihad reacts during the Saudi Pro League match between Al Ittihad and Al Shabab at King Abdullah Sports City on December 27, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
Nyitókép: Yasser Bakhsh/Getty Images

Cristiano Ronaldo Karim Benzema miatt haragszik

Infostart

Karim Benzema botrányt kavart és klubot váltott. Egyszerűbben: túl a 38. születésnapján a dzsiddai el-Ittihadból a rijádi el-Hilalba igazolt.

Napok, lassan hetek óta tartott a kötélhúzás: 2022 aranylabdása nem volt hajlandó aláírni szaúdi klubjával a szerződéshosszabbítást. Állítólag emiatt nem volt hajlandó játszani az el-Ittihad bajnokiján, elutasított egy hosszabbítási ajánlatot, amely – sajtóhírek szerint – nem tartalmazott alapfizetést, és nagyrészt az imázsjogokhoz fűződő jogokra támaszkodott, amit ő és ügynöke is méltatlannak tartott.

Az el-Hilal, amely átigazolási díj nélkül szerezte meg a játékost, s kötött vele másfél éves szerződést, természetesen nem tér ki az új szerzemény és annak régi klubja közötti vitára, csak rögzíti: „Benzemát a világ egyik legkiemelkedőbb játékosaként tartják számon, aki 34 címet nyert korábbi klubjaival. Ezek között van öt FIFA klubvilágbajnokság, öt UEFA Bajnokok Ligája-győzelem és négy La Liga-győzelem, a Real Madriddal. Emellett négy Ligue 1-es trófeát nyert a Lyonnal. Benzema 97 válogatott mérkőzésen lépett pályára a francia válogatottban, többek között megnyerte az UEFA Nemzetek Ligáját és részt vett világbajnokságon.”

A Simone Intaghi által irányított el-Hilal a szaúdi Pro Leaguer legerősebb klubja, jelenleg is vezeti a bajnokságot, igaz, csak egy ponttal Cristiano Ronaldo csapata, az el-Naszr előtt. A portugál szupersztár zseniális tudását, s góltermelését is elismerve, az el-Hilal rendelkezik a legerősebb légiós kontingenssel a ligában, olyan remek külföldi játékosai vannak, immár Karim Benzemán kívül, mint a marokkói kapus Jasszin Bunu, a francia Théo Hernandez, a szenegáli Kalidou Koulibaly, a portugál Rubén Neves, a szerb Szergej Milinkovbics-Szavics, a brazil Malcom, s nem utolsósorban a Liverpooltól megszerzett, uruguayi Darwin Núñez

A folyamat, s hogy az el-Naszr nem ilyen aktív a külföldi sztárok megszerzésében (noha, CR7 mellett olyan játékosai vannak, mint João Félix, Marcelo Brozović, Sadio Mané, Iñigo Martínez és Kingsley Coman) kiváltotta Crtistiano Ronaldo haragját.

A csütörtökön már a 41. születésnapját ünneplő világsztár nem lépett pályára csapata legutóbbi bajnoki mérkőzésén, portugál források szerint sztrájkol, így tiltakozik a neki nem tetsző folyamatok ellen. Úgy véli, hogy a ligát irányító Public Investment Fund (PIF) háttérbe szorítja az el-Nasztr, a nagy riválisokkal, az el-Hilallal, az el-Ittihaddal és az el-Ahlival szemben.

Ennek jeleként értékelte, s hevesen ellenezte, hogy korábbi madridi klubtársa, Karim Benzema, akivel 342 mérkőzésen játszott együtt, s ebből 240-et megnyertek, az el-Itthadtól átigazolt az el-Hilalhoz, szerinte ugyanis sérültek az egyenlő versenyfeltételek. A francia középcsatár 87 mérkőzésen 57 gólt szerzett az el-Ittihadban, a 2024–2025-ös idényben bajnok és kupagyőztes is lett.

Kezdőlap    Sport    Cristiano Ronaldo Karim Benzema miatt haragszik

cristiano ronaldo

karim benzema

szaúdi liga

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Ónos eső – az ország egyre nagyobb területei vannak veszélyben

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!

Öveket becsatolni: mutatjuk, mi történik ma az arannyal és az ezüsttel!

Elsősorban a második negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások befolyásolják a tőzsdei hangulatot. A befektetők többek között a nemesfémekre figyelnek ma is: pénteken hatalmas zuhanást láthattunk az aranynál és az ezüstnél is, tegnap is nagyon szélesek voltak a kilengések és a megnövekedett volatilitás vélhetően velünk marad még egy darabig. Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti: Ázsiában jó hangulatban telt a nap, Európában hangulatromlás van a tőzsdéken, Amerika tőzsdéi egyelőre billegnek. A nemesfémeknél markáns felpattanást láthatunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre súlyosabb bajban vannak ezek a PL-csapatok: őket semmi sem menti már meg tavaszig?

Egyre súlyosabb bajban vannak ezek a PL-csapatok: őket semmi sem menti már meg tavaszig?

Néhány hete még biztosnak tűnt, hogy a West Ham, a Burnley és a Wolves búcsúzik a Premier League-től, azóta azonban váratlanul kiéleződött a kiesés elleni harc.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Mandelson to quit House of Lords as PM says he 'let country down' over alleged leaks to Epstein

Mandelson to quit House of Lords as PM says he 'let country down' over alleged leaks to Epstein

It comes as the government refers material to police after reviewing files that suggest Mandelson allegedly passed sensitive information to Epstein.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 15:32
F1-es szakíró: az első tesztek után is a Mercedes a favorit, a sztártervező pedig most az Aston Martinnál alkotott egyedit
2026. február 3. 12:58
Nem fogott kezet Bondár Annával az ukrán teniszezőnő
×
×
×
×