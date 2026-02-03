Cristiano Ronaldo Karim Benzema miatt haragszik

Napok, lassan hetek óta tartott a kötélhúzás: 2022 aranylabdása nem volt hajlandó aláírni szaúdi klubjával a szerződéshosszabbítást. Állítólag emiatt nem volt hajlandó játszani az el-Ittihad bajnokiján, elutasított egy hosszabbítási ajánlatot, amely – sajtóhírek szerint – nem tartalmazott alapfizetést, és nagyrészt az imázsjogokhoz fűződő jogokra támaszkodott, amit ő és ügynöke is méltatlannak tartott.

Az el-Hilal, amely átigazolási díj nélkül szerezte meg a játékost, s kötött vele másfél éves szerződést, természetesen nem tér ki az új szerzemény és annak régi klubja közötti vitára, csak rögzíti: „Benzemát a világ egyik legkiemelkedőbb játékosaként tartják számon, aki 34 címet nyert korábbi klubjaival. Ezek között van öt FIFA klubvilágbajnokság, öt UEFA Bajnokok Ligája-győzelem és négy La Liga-győzelem, a Real Madriddal. Emellett négy Ligue 1-es trófeát nyert a Lyonnal. Benzema 97 válogatott mérkőzésen lépett pályára a francia válogatottban, többek között megnyerte az UEFA Nemzetek Ligáját és részt vett világbajnokságon.”

A Simone Intaghi által irányított el-Hilal a szaúdi Pro Leaguer legerősebb klubja, jelenleg is vezeti a bajnokságot, igaz, csak egy ponttal Cristiano Ronaldo csapata, az el-Naszr előtt. A portugál szupersztár zseniális tudását, s góltermelését is elismerve, az el-Hilal rendelkezik a legerősebb légiós kontingenssel a ligában, olyan remek külföldi játékosai vannak, immár Karim Benzemán kívül, mint a marokkói kapus Jasszin Bunu, a francia Théo Hernandez, a szenegáli Kalidou Koulibaly, a portugál Rubén Neves, a szerb Szergej Milinkovbics-Szavics, a brazil Malcom, s nem utolsósorban a Liverpooltól megszerzett, uruguayi Darwin Núñez

A folyamat, s hogy az el-Naszr nem ilyen aktív a külföldi sztárok megszerzésében (noha, CR7 mellett olyan játékosai vannak, mint João Félix, Marcelo Brozović, Sadio Mané, Iñigo Martínez és Kingsley Coman) kiváltotta Crtistiano Ronaldo haragját.

A csütörtökön már a 41. születésnapját ünneplő világsztár nem lépett pályára csapata legutóbbi bajnoki mérkőzésén, portugál források szerint sztrájkol, így tiltakozik a neki nem tetsző folyamatok ellen. Úgy véli, hogy a ligát irányító Public Investment Fund (PIF) háttérbe szorítja az el-Nasztr, a nagy riválisokkal, az el-Hilallal, az el-Ittihaddal és az el-Ahlival szemben.

Ennek jeleként értékelte, s hevesen ellenezte, hogy korábbi madridi klubtársa, Karim Benzema, akivel 342 mérkőzésen játszott együtt, s ebből 240-et megnyertek, az el-Itthadtól átigazolt az el-Hilalhoz, szerinte ugyanis sérültek az egyenlő versenyfeltételek. A francia középcsatár 87 mérkőzésen 57 gólt szerzett az el-Ittihadban, a 2024–2025-ös idényben bajnok és kupagyőztes is lett.