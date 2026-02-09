Majdnem minden mást lefagyaszt a téli olimpia – sport a tévében

M4 Sport
10.30 és 13.50: Téli olimpia, alpesisí, férfi csapat lesiklás
12.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női slopestyle
17.00: Téli olimpia, szánkó, női egyéni, 1. és 2. futam
18.00: Téli olimpia, síugrás, férfi egyéni, normálsánc
20.40 vagy 21.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör
M4 Sport+
10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros
12.10: Téli olimpia, jégkorong, női csoportkör, Svédország-Japán
17.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 1000 méter
18.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, elődöntő
19.20: Téli olimpia, jégtánc, ritmustánc
19.30: Téli olimpia, hódeszka, női big air, döntő
Sport 1
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Genclerbirligi
21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Sporting CP
Eurosport 1
10.00: Téli olimpia, alpesisí, férfiak, alpesi kombináció, lesiklás
12.15: Téli olimpia, szabadstílusú sí, nők, slopestyle
14.00: Téli olimpia, alpesisí, férfiak, alpesi kombináció, műlesiklás
16.25: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Németország-Franciaország
17.15 és 18.15: Téli olimpia, gyorskorcsolya, nők, 1000 méter
18.45: Téli olimpia, síugrás, férfiak
20.55: Téli olimpia, jégtánc, rövidprogram
22.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Kanada-Csehország
Eurosport 2
10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör, Olaszország-Egyesült Államok
12.05: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Olaszország-Japán
16.55 és 18.25: Téli olimpia, szánkó, nők, egyéni, 1. és 2. futam
19.25: Téli olimpia, műkorcsolya, jégtánc, rövidprogram
20.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svájc-Egyesült Államok
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Espanyol
Arena 4
20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Cagliari