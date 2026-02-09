Majdnem minden mást lefagyaszt a téli olimpia – sport a tévében

A befektetői hangulatot elsősorban a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon friss számai és az amerikai kamatpálya alakulásával kapcsolatos várakozások határozzák meg. Az ázsiai tőzsdéken remek hangulatban telt a nap, Európában is kisebb emelkedést láthatunk, a magyar tőzsdén új történelmi csúcsra került a Richter részvénye. A nemesfémek piacán folytatódnak a heves kilengések, ma épp felfelé indultak el az árfolyamok.