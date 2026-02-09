ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Nyitókép: Unsplash

Majdnem minden mást lefagyaszt a téli olimpia – sport a tévében

Infostart / MTI

Török, spanyol, olasz és portugál foci a milánói játékokon kívül, mutatjuk a teljes, részletes tévés sportkínálatot!

M4 Sport

10.30 és 13.50: Téli olimpia, alpesisí, férfi csapat lesiklás

12.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, női slopestyle

17.00: Téli olimpia, szánkó, női egyéni, 1. és 2. futam

18.00: Téli olimpia, síugrás, férfi egyéni, normálsánc

20.40 vagy 21.10: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör

M4 Sport+

10.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros

12.10: Téli olimpia, jégkorong, női csoportkör, Svédország-Japán

17.30: Téli olimpia, gyorskorcsolya, női 1000 méter

18.05: Téli olimpia, curling, vegyes páros, elődöntő

19.20: Téli olimpia, jégtánc, ritmustánc

19.30: Téli olimpia, hódeszka, női big air, döntő

Sport 1

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Fenerbahce-Genclerbirligi

21.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, FC Porto-Sporting CP

Eurosport 1

10.00: Téli olimpia, alpesisí, férfiak, alpesi kombináció, lesiklás

12.15: Téli olimpia, szabadstílusú sí, nők, slopestyle

14.00: Téli olimpia, alpesisí, férfiak, alpesi kombináció, műlesiklás

16.25: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Németország-Franciaország

17.15 és 18.15: Téli olimpia, gyorskorcsolya, nők, 1000 méter

18.45: Téli olimpia, síugrás, férfiak

20.55: Téli olimpia, jégtánc, rövidprogram

22.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Kanada-Csehország

Eurosport 2

10.00: Téli olimpia, curling, vegyes páros, csoportkör, Olaszország-Egyesült Államok

12.05: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Olaszország-Japán

16.55 és 18.25: Téli olimpia, szánkó, nők, egyéni, 1. és 2. futam

19.25: Téli olimpia, műkorcsolya, jégtánc, rövidprogram

20.55: Téli olimpia, jégkorong, nők, csoportkör, Svájc-Egyesült Államok

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Villarreal-Espanyol

Arena 4

20.30: Labdarúgás, olasz bajnokság, AS Roma-Cagliari

téli olimpia

sportműsor

tévé

Zalában több mint 200 ezer tőke szőlőt jelöltek ki kivágásra az aranyszínű sárgaság terjedése miatt. A Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke az InfoRádiónak azt mondta: a hideg tél sem állítja meg a fitoplazma terjedését.
 

Egyre drámaibb a helyzet a rovarvilágban, ami az emberek egészségére is kihathat

Megjelent egy veszélyes ázsiai gombafaj, ami nem kegyelmez a fáknak

