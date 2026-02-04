ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 4. szerda
A mezőny a 45. Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny negyedik, Budapest-Etyek szakaszán Budapesten, a Kodály köröndön 2024. május 11-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Schmidt Gábor: a Tour de Hongrie mára egy nagyon komoly márkává nőtte ki magát

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
A májusi Tour de Hongrie kerékpáros körverseny a magyar sportélet egyik büszkesége – hangsúlyozta Schmidt Gábor az InfoRádióban. A sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár szerint szakmai döntés volt, hogy a verseny nem lépett szintet: a sportállamtitkárság nem szólt bele, de helyeslik a fokozatos, tudatos építkezést, aminek meg is vannak a látható eredményei.

Már a Tour de Hongrie egy nagyon komoly márkává nőtte ki magát. Mindenki várja az eseményt, és mindenki megszokta, hogy ez egy nagy lehetőség az országnak, hogy megmutassa magát – mondta Schmidt Gábor sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár az InfoRádióban.

„Fantasztikusak a helyszínek, amelyeken keresztülmegy az esemény.

Én mindig várom a kis gegeket. Eisenkrammer Károllyal is beszéltem pár szót, és mondtam, hogy óriási munka lehet, hogy kitalálják ezeket a kis finomságokat, amelyeket a tévéközvetítésben mi majdnem hogy már megszokottnak veszünk.

Ilyenkor mindenki megpróbálja az adott város legfontosabb értékeit kiemelni egy-egy ilyen kis pillanatban. Nagyon fontos szerintem, hogy sok millióan nézik ezeket a versenyeket és ezeket a fantasztikus képeket, amelyek szerintem sokakat csábítanak arra, hogy eljöjjenek Magyarországra, vagy hogy az országon belül felfedezzék ezeket a városokat, településeket” – mondta a helyettes államtitkár.

Schmidt Gábor hangsúlyozta: az is fontos, hogy a nemzeti versenysport-fejlesztési programban ösztönzik a komoly nemzetközi eredmények elérését.

„Nagyon örültünk most Vass Kata Blanka újabb fantasztikus világbajnoki negyedik helyének, de talán ennél is fontosabb, hogy nagyon sok egyesületben rengeteg fiatal ismerkedik meg ezzel a sportággal, és többek között ezért is a nevelőedző programban segítjük azokat a fiatal edzőket, akik az első lépéseket megteszik a versenyzőkkel, akik biztosítják azokat az élményeket, amelyek segítségével talán életre szóló elköteleződések teremtődnek ” – tette hozzá.

Ez a verseny ma már egy rendkívül fontos és meghatározó pont az éves eseménynaptárban. Szerintem

nagyon jó dolog, hogy a települések ilyen fontosnak érzik, és nagyon jó együttműködés alakult ki

a szervezők, a szövetség, a Nemzeti Rendezvényszervezési Ügynökség és a városok, a települések között. Ez egy üde színfolt lesz, és látszik, hogy egyre inkább erősödik a verseny – mondta.

„Nagyon várom már, hogy milyen kiemelkedő versenyzők érkeznek, de nagyon jó volt hallgatni a magyar sztárokat, hogy ők is várják már, és komoly esélylatogatás volt a különböző szakaszokról. Azt hiszem, fantasztikus élményben lesz része mindenkinek, aki májusban majd figyelemmel kíséri a versenyt” – tette hozzá.

A verseny jelentősége sokat nőtt, de szintet most nem lépett, pedig lett volna felkérés erre.

A hazai szövetség úgy döntött, hogy nem érdemes még nagyobb szabású versenyt rendezni, mert annyira elszakadna a magyar valóságtól

– noha a főszervező örömmel látta volna, hogyha kategóriát lép a Tour de Hongrie. MInderről a helyettes államtitkár is elmondta a véleményét.

„Én azt gondolom, hogy ez elsősorban szakmai kérdés, amelyben a hazai szövetségnek kell állást foglalnia. Fontosnak is tartom, hogy a hazai szövetség szakmai vezetése azt gondolja, hogy lépésről lépésre kell haladni ebben a tekintetben. Én azt hiszem, hogy ez az ő kettőjük egyeztetésén kell, hogy múljon, úgyhogy a sportért felelős államtitkárság természetesen ebbe nem folyt bele. Látom, hogy milyen fejlődési ívet húzott a kerékpársport az elmúlt években.

Ezek a megfontolt döntések látszik, hogy folyamatosan beérnek, úgyhogy nagyon remélem, hogy szép lassan megyünk előre.

Révész Máriusz államtitkár úr is nagyon határozott elvárásokat, terveket vetített előre, és én is azt gondolom, hogy ezzel tudunk aztán utána tényleg szintet lépni” – fogalmazott.

A sportállamtitkárságnak ez a legfontosabb célja, hogy egy-egy ilyen versennyel ösztönözze a fiatalokat, hogy maguk is kezdjenek el akár kerékpározni, ami a népszerűbb sportágak közé tartozik itthon is.

„Nem lehet mindenkiből világbajnok és olimpiai bajnok. Nagyon fontos persze, hogy ott legyünk a világ élvonalában, és az államtitkárság nagyon sok programmal segíti ezt, és az egyik legfontosabb célunk is. De ugyanilyen fontos cél, hogy minél többeket szólítsunk meg, hogy mozogjanak, sportoljanak, tegyenek aktívan az egészségükért, az életminőségük javulásáért, és ebben a sport a legeslegjobb dolog. Ezért is indítottuk el a közoktatási területtel közösen a Sportoló Nemzet tanévet. Nagyon örülök, hogy rengeteg helyen milyen sok gyereket mozgat meg a program. A különböző sportágak, egyesületek képviselőivel beszélgetve érezhető, hogy egyre többen választanak maguknak sportágat. És azt is látjuk, hogy

amikor egy ilyen nagy sportesemény van Magyarországon, akkor az adott sportágnak az mindig egy lehetőség.

Ez egy fantasztikus sportág. Az győz, aki beleteszi a munkát, aki képes megfelelő alázattal lenni, és ezek a tulajdonságok aztán egész életen át elkísérik majd őket. Akik fiatalon sportolnak, igazából még nem is tudják, hogy mennyi olyan értéket tanulnak meg abban a közösségben az edzőjüktől, a csapattársaiktól. Megtanulnak győzni és veszíteni, megtanulnak feldolgozni kudarcokat vagy fantasztikus élményeket, és ezek mind-mind hozzá fognak járulni ahhoz, hogy majd a nagybetűs életben is megállják a helyüket – mondta Schmidt Gábor, a sportigazgatásért és sportfejlesztésért felelős helyettes államtitkár az InfoRádióban.

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Orbán Viktor a Mandiner Klubesten: Magyarország Brüsszel útjában áll, ezért nyílt a választási csata

Szerda este a Mandiner Klubest vendége Orbán Viktor miniszterelnök. Jól állunk, de a csata még nyílt – mondta, hozzátéve: „ha megdolgozunk érte, nyerünk”. A kormányfő szerint Brüsszel beavatkozik a magyar kampányba, sőt még Kijev is. „A választások tétje az, hogy sorsot fogunk választani. Ha letérünk a magyar rendszerről, és brüsszeli rendszert hozunk be, nem lehet majd visszatérni” – fogalmazott. Donald Trump esetleges magyarországi látogatásáról azt mondta: „Csalogatom. Adtam időpontokat neki”. Cikkünket frissítjük!
Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Olekszij Anton: kritikus az energetikai helyzet Kijevben

Ismét komoly csapást mért Oroszország Ukrajna fontos energetikai létesítményeire. A keddi támadás után több városban, így Kijevben is rendkívüli áramkorlátozás lépett életbe. Az energetikáért felelős miniszter kritikusnak nevezete Kijev energiaellátási helyzetét. Olekszij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban elmondta: Ukrajna még helyre tudja állítani a sérült létesítményeket, de a lakosság egyre nehezebben viseli a fűtés- és áramkimaradásokat, helyenként már demonstrációkat is tartanak emiatt.
 

Nyilatkoztak az oroszok a háború folytatásáról, most tárgyalnak az ukránokkal és az amerikaiakkal

Az ukrán nagykövet megköszönte Magyarország eddigi segítségét

Azonnali hatályú kiutasításról tett bejelentést Orbán Viktor

A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
