Részletek a Tour de Hongrie-ról – Kétféle „magyar csapat” lesz ott a rajtnál

A 47. magyar körverseny útvonalát kedden ünnepélyes keretek között a Budapest Music Centerben mutatták be. Az útvonal 70 települést és 7 vármegyét (Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun, Tolna, Somogy, Baranya, Veszprém) érint. Összesen 15 gyorsasági részhajrá során gyűjthetnek a versenyzők pontokat és bónuszmásodperceket, valamint 12 kategorizált emelkedő szerepel az idei útvonalban.

Eisenkrammer Károly főszervező kiemelte: a csapatbemutatónak Gyula ad otthont május 12-én, másnap innen Békéscsabára teker a mezőny a sprintereknek kedvező útvonalon. A második, ugyancsak sík etapot Szarvas és Paks között teljesítik a bringások, majd egy újabb mezőnyhajrát ígérő szakaszra kerül sor Kaposvár és Szekszárd között. A királyetap az idén – a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező – Mohácsról rajtol, a kerékpárosoknak négyszer is le kell küzdeniük a pécsi Bárány út emelkedőt, mielőtt az Állatkertnél célba érnek. Az utolsó versenynap Balatonalmádiból indul, a kiszámíthatatlan, karakterében leginkább belga egynaposokra emlékeztető táv végén Veszprémben zárul a Tour de Hongrie.

„Alapvető cél, hogy mutassuk meg Magyarország értékeit a világnak, ezt úgy tudjuk legjobban teljesíteni, ha évről évre más és más területeket mutatunk be, így jelentkezhettek az idei helyszínekre városok. Nagyon jó partnerre találtunk Gyulában” – fogalmazott az InfoRádióban Eisenkrammer Károly főszervező; minden adott a városban, hotelek, szép belváros, turisztikailag fontos, bemutatható helyszínek.

Sokaknak feltűnhet, hogy Budapestet nem érinti az idei Tour, a Balatont viszont igen, amely Veszprémmel együtt elnyerte korábban az Európa sportrégiója címet, de ugyanígy Kaposváron, Szekszárdon és Balatonalmádiban is szeretnék feléleszteni a kerékpározás iránti lázat. Paksot részben a dunai átkelés miatt vették be, illetve a városi infrastruktúra is megfelelő volt.

Az esemény költségvetése megközelíti az 1 milliárd forintot, az összeg nagyobbik részét a és -megjelenés teszi ki, mivel a Tour nemzetközi médiatermék is. A sportszakmai részre jóval szerényebb médiagyártásösszeg áll rendelkezésre, de Eisenkrammer Károly szerint a médiaérték hatékony országmarketing, a sportértéket pedig nem kell magyarázni, pro series kategóriás versenyről van szó, ami a régióban egyedülálló.

A magyar indulókról elmondta: 6 fős magyar válogatott indul el, összesen 11-13 magyar tekerhet.

A Tour de Hongrie térképen 2026-ban

Révész Máriusz (aktív Magyarországért felelős államtitkár): szintlépési lehetőség a Tour de Hongrie szintlépése a World Tourba, illetve a viadal rajtjának külföldi megrendezése, valamint női Tour megrendezése és egy Tour de France-rajt Magyarországra hozatala.

Schmidt Gábor (sportállamtitkár): „Fontos az, hogy olyan eseményeket hozzunk Magyarországra, amelyek az ország jó hírnevét viszik, minél többet láthatnak ebből a csodálatos országból. Fontos turisztikai érték ma már ez az esemény.”

Schneller Domonkos (elnök, Magyar Kerékpáros Szövetség): az elmúlt kiírás sikeres volt a hazai bringások szempontjából. Hatalmas lehetőség, hogy az MBH Bank CSB Telecom Fort az idéntől már prokontinentális besorolású, miként azt is, hogy a magyar körverseny a Pro Series-kategóriába tartozik, ez a második vonalat jelenti a világelit (World Tour) alatt. Az MKSZ első embere reményét fejezte ki, hogy a legutóbbi magyar győztes Valter Attila, valamint a tavaly az összetettben hetedik Feldhoffer Bálint idén ismét részt vehet a versenyen, valamint hangsúlyozta: újra rajthoz áll a magyar válogatott, így idén is a tavalyihoz hasonló számban vehetnek részt a magyar bringások a hazai körversenyen.

Az időfutambajnok Pelikán János (Team United Shipping) autoimmun betegsége miatt kényszerpihenőjét tölti, de reményét fejezte ki, hogy már ebben a hónapban újfent edzésmunkát végezhet, és ott lehet majd a rajtnál. Az országúti mezőnyverseny bajnoka, Dina Márton (MBH Bank CSB Telecom Fort) – aki rekordot jelentően négyszer volt már legeredményesebb hazai versenyzőként fehér trikós a Tour de Hongrie-n – elsősorban annak örül, hogy idén megint lehetősége lesz Pécsett versenyezni.