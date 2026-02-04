Mikor, kinek szurkolhatunk a téli olimpián a magyarok közül? Teljes program!

A XXV., milánói-cortinai téli olimpia magyar vonatkozású programja:
február 8., vasárnap:
sífutás:
12.30: férfi 10+10 km tömegrajtos verseny (Büki Ádám, Kónya Ádám), M4 Sport
február 10., kedd:
rövidpályás gyorskorcsolya:
női 500 m (Végi Diána Laura): 10.30: selejtező, M4 Sport
férfi 1000 m (2 magyar versenyző): 11.10: selejtező, M4 Sport
2000 m-es vegyes váltó (Magyarország): 11.59: negyeddöntő; 12.34: elődöntő; 13.03: döntő, M4 Sport
sífutás:
női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi (Büki Ádám, Kónya Ádám?) klasszikus stílusú egyéni sprint: 9.15: selejtező, m4sport.hu; 13.13: döntő, M4 Sport +
február 11., szerda:
gyorskorcsolya:
18.30: férfi 1000 m (Kim Minszok), m4sport.hu
február 12., csütörtök:
rövidpályás gyorskorcsolya:
női 500 m (Végi Diána Laura?): 20.15: negyeddöntő; 21.00: elődöntő; 21.31: B-döntő; 21.36: A-döntő, M4 Sport
férfi 1000 m (2 magyar versenyző?): 20.28: negyeddöntő, 21.07: elődöntő, 21.43: B-döntő; 21.48: A-döntő, M4 Sport
sífutás:
13.00: női szabadstílusú 10 km (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára), M4 Sport
február 13., péntek:
sífutás:
11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám), M4 Sport
február 14., szombat:
alpesisí:
10.00 és 13.30: férfi óriás-műlesiklás (Úry Bálint), M4 Sport
rövidpályás gyorskorcsolya:
férfi 1500 m (2 magyar versenyző): 20.15: negyeddöntő; 21.49: elődöntő; 22.35: B-döntő; 22.42: A-döntő, M4 Sport
női 1000 m (Somodi Maja, Végi Diána Laura): 21.00: selejtező, M4 Sport
női 3000 m-es váltó: 22.05: elődöntő; M4 Sport
február 15., vasárnap:
alpesisí:
10.00 és 13.30: női óriás-műlesiklás (Tóth Zita), M4 Sport
műkorcsolya
19.45: páros rövidprogram (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei), M4 Sport +
február 16., hétfő:
alpesisí:
10.00 és 13.30: férfi műlesiklás (Úry Bálint), M4 Sport
műkorcsolya:
20.00: páros kűr (Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei), M4 Sport
rövidpályás gyorskorcsolya:
női 1000 m (Somodi Maja?, Végi Diána Laura?): 11.00: negyeddöntő; 11.57: elődöntő; 12.41: B-döntő; 12.47: A-döntő, M4 Sport
férfi 500 m (1 magyar versenyző): 11.17: selejtező, M4 Sport
férfi 5000 m-es váltó (Magyarország): 12.06: elődöntő, M4 Sport
február 18., szerda:
alpesisí:
10.00 és 13.30: női műlesiklás (Tóth Zita)
rövidpályás gyorskorcsolya:
férfi 500 m (1 magyar versenyző?): 20.15: negyeddöntő; 20.45: elődöntő; 21.27: B-döntő; 21.32: A-döntő, M4 Sport
női 3000 m-es váltó: 20:51: döntő, M4 Sport
sífutás:
női (Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára) és férfi szabadstílusú csapatsprint (Büki Ádám, Kónya Ádám): 9.45: selejtező; 11.45: döntő, M4 Sport
február 19., csütörtök:
gyorskorcsolya:
16.30: férfi 1500 m (Kim Minszok) M4 Sport
február 20., péntek:
rövidpályás gyorskorcsolya:
női 1500 m (Somodi Maja, Végi Diána Laura): 20.15: negyeddöntő; 21.02: elődöntő, 22.00: döntő, M4 Sport
férfi 5000 m-es váltó (Magyarország?): 21.18: döntő, M4 Sport
február 21., szombat:
gyorskorcsolya:
férfi tömegrajtos verseny (Kim Minszok?): 15.00: elődöntő; 16:40: döntő, M4 Sport
sífutás:
11.00: férfi tömegrajtos, klasszikus stílusú 50 km (Büki Ádám, Kónya Ádám) M4 Sport