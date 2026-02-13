Egész nap téli olimpia, este topligás rangadók – sport a tévében

M4 Sport
10.00: Téli olimpia, hódeszka, női krossz, selejtező (Brunner Blanca)
11.45: Téli olimpia, sífutás, férfi 10 km
14.00: Téli olimpia, sílövészet, férfi 10 km
16.00: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 1000 m és női szkeleton
19.25: Téli olimpia, szkeleton, férfiak, 3. futam
20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-DVSC
22.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör, Kanada-Svájc
M4 Sport+
9.05: Téli olimpia, curling, csoportkör, férfiak
12.10: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör, Finnország-Svédország / Olaszország-Szlovákia
13.30: Téli olimpia, hódeszka, női krossz
16.00: Téli olimpia, szkeleton, nők, 1. és 2. futam
19.30: Téli olimpia, hódeszka, férfi félcső, döntő; szkeleton, férfiak, 3. és 4. futam; műkorcsolya, férfiak, szabadprogram
Sport 1
13.30: Küzdősport, ONE Friday Nights, Bangkok
19.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Santa Clara-Benfica
Sport 2
18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Eyüpsport
Eurosport 1
9.00: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör Nagy-Britannia - Olaszország
11.45: Téli olimpia, sífutás, férfiak, 10 km szabadstílus (Büki Ádám és Kónya Ádám)
13.45: Téli olimpia, sílövészet, férfi sprint
15.45: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 10000 méter
17.55: Téli olimpia, szkeleton, nők, 2. futam
19.00: Téli olimpia, műkorcsolya, férfiak, kűr
23.00: Téli olimpia, jégkorong, nők, negyeddöntő
Eurosport 2
9.55: Téli olimpia, hódeszka, női krossz, selejtező
13.15: Téli olimpia, hódeszka, női krossz, döntő
15.05: Országúti kerékpár, Vuelta de Murcia, 1. szakasz
16.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, negyeddöntő
19.15: Téli olimpia, hódeszka, férfiak, félcső, döntő
Spíler 1
18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Fayha
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Osasuna
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Mainz
Match 4
20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Milan