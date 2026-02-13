ARÉNA - PODCASTOK
Brunner Blanca, aki visszalépések nyomán 16. magyar versenyzőként vasárnap kvalifikálta magát a milánói-cortinai téli olimpiára, a hétfői edzésen teljesítette a hódeszkások krosszpályáját, ezzel az utolsó akadály is elhárult az indulása elől.
Nyitókép: MOB/Szalmás Péter

Egész nap téli olimpia, este topligás rangadók – sport a tévében

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Három magyar is szerepel a milánói-cortinai téli olimpián, melynek hetedik versenynapján a legfőbb kérdés az lesz, hogy a norvég sífutó, Johannes Hösflot Klaebo megnyeri-e pályafutása nyolcadik aranyérmét. Az ötkarikás játékok mellett labdarúgás, küzdősport és kerékpár szerepel a pénteki élő kínálatban.

M4 Sport

10.00: Téli olimpia, hódeszka, női krossz, selejtező (Brunner Blanca)

11.45: Téli olimpia, sífutás, férfi 10 km

14.00: Téli olimpia, sílövészet, férfi 10 km

16.00: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 1000 m és női szkeleton

19.25: Téli olimpia, szkeleton, férfiak, 3. futam

20.00: Labdarúgás, NB I, Újpest-DVSC

22.00: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör, Kanada-Svájc

M4 Sport+

9.05: Téli olimpia, curling, csoportkör, férfiak

12.10: Téli olimpia, jégkorong, férfiak, csoportkör, Finnország-Svédország / Olaszország-Szlovákia

13.30: Téli olimpia, hódeszka, női krossz

16.00: Téli olimpia, szkeleton, nők, 1. és 2. futam

19.30: Téli olimpia, hódeszka, férfi félcső, döntő; szkeleton, férfiak, 3. és 4. futam; műkorcsolya, férfiak, szabadprogram

Sport 1

13.30: Küzdősport, ONE Friday Nights, Bangkok

19.30: Labdarúgás, portugál bajnokság, Santa Clara-Benfica

Sport 2

18.00: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Eyüpsport

Eurosport 1

9.00: Téli olimpia, curling, férfiak, csoportkör Nagy-Britannia - Olaszország

11.45: Téli olimpia, sífutás, férfiak, 10 km szabadstílus (Büki Ádám és Kónya Ádám)

13.45: Téli olimpia, sílövészet, férfi sprint

15.45: Téli olimpia, gyorskorcsolya, férfi 10000 méter

17.55: Téli olimpia, szkeleton, nők, 2. futam

19.00: Téli olimpia, műkorcsolya, férfiak, kűr

23.00: Téli olimpia, jégkorong, nők, negyeddöntő

Eurosport 2

9.55: Téli olimpia, hódeszka, női krossz, selejtező

13.15: Téli olimpia, hódeszka, női krossz, döntő

15.05: Országúti kerékpár, Vuelta de Murcia, 1. szakasz

16.30: Téli olimpia, jégkorong, nők, negyeddöntő

19.15: Téli olimpia, hódeszka, férfiak, félcső, döntő

Spíler 1

18.25: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ittihad - al-Fayha

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Elche-Osasuna

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Borussia Dortmund-Mainz

Match 4

20.45: Labdarúgás, olasz bajnokság, Pisa-Milan

milánó-cortina 2026

