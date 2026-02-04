Hihetetlen? Lionel Messi visszatérhet korábbi klubjába

Lionel Messi a Club Grandoli csapatába igazolt le először – egyáltalán nem véletlenül. Édesapja, Jorge abban a kis klubban ügyködött mellékállásban. Legalábbis akkor, amikor nem dolgozott éppen az egyik rosariói gyárban, fémmunkásként. Leo, a 66-os számú, Juan Gregorio de Las Heras tábornokról elnevezett általános iskola tanulója, három évvel később, 1995-ben továbblépett, egyik bátyját, Rodrigót követve a Newell’ Old Boyshoz igazolt.

Öt esztendőn keresztül játszott a Newell’s korosztályos csapataiban, amíg Barcelonába nem igazolt. Rosárióban mindmáig nagyon büszkék rá, a magukénak tartják. Már több mint negyedszázada elköltözött a városból, de a helyiek megpróbálnak üzletet csinálni a hírnevéből. Létezik egy 13 állomásból álló túra, amely azokat a pontokat érinti a városban, amelyekhez ő is kapcsolódott.

Talán ebbe a gondolati sorba illeszthető be, hogy a Newell's Old Boys alelnöke, Juan Manuel Medina bejelentette, hogy a klub szeretné, ha Lionel Messi 2027-ben hazatérne, mint Rosario város arca.

A mostani elképzelések szerint az argentin szupersztár akkor még biztosan az Inter Miami futballistája lesz – 2028-ig szól a szerződése –, de Newell’s első lépésben az amerikai bajnokság, az MLS-idény szünetében számítana rá, s kötne vele kölcsönszerződést.

A csapat vezetőedzője, Favio Orsi a múlt hónapban találgatásokat indított el Messi jövőjével kapcsolatban, amikor az ESPN-nek ezt nyilatkozta: „A Newell's-nél mindenki, beleértve minket is, csodálatosnak tartaná, ha egyszer újra a városban, ebben a klubban játszana.”

Medina most megerősítette, hogy a Newell's mindent megtesz azért, hogy megállapodásra jusson Messivel, aki 39. évében járva is remek formában van.

A Newell's alelnöke a TN-nek adott interjújában elmondta: „Dolgozunk azon, hogy Leo 2027 első felében a Newell's-nél játsszon, de egyelőre ennél több nincs. Ez egy olyan projekt, ami túlmutat a Newell's-en. Ez a projekt Rosario városáé, a tartományé és az argentin futballé.”

Medina azt is megerősítette, hogy felvették a kapcsolatot Messi tanácsadóiva, családjával, hozzátéve: „Voltak beszélgetések, felvetődött az ötlet, de még nincs konkrétum.”

Ignacio Astore, a Newell's korábbi elnöke is felvetette Messi lehetséges megszerzését tavaly májusban, amikor a Cadena 3-nak nyilatkozott: „Az egyesület mindig is azt akarja, hogy Messi, még ha csak egy tornáról, nyolc meccsről, hatról, négyről, egyetlen meccsről is van szó, újra a Newell's mezében játsszon. Ez az igazság. Erre törekszünk. De egyelőre messze van. Jóban vagyok a családjával, de vele nincs kapcsolatom. Talán nem is csak rajta múlik. Valószínűleg ő jönni akar majd, amikor tud, hogy Newell’s a mezében, az egyik fiával vonuljon ki…”