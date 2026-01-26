Faragó Tamás az elveszített Eb-fináléról: egy döntő megnyerése nemcsak logikai, hanem spirituális tudást is igényel

A magyar férfi vízilabda-válogatott a tavalyi, szingapúri világbajnoksághoz hasonlóan ezüstérmes lett a belgrádi Európa-bajnokságon is, miután a vasárnapi döntőben 10–7-re kikapott a házigazda szerb csapattól. A torna álomcsapatába két magyar játékost is beválasztottak: Manhercz Krisztiánt és Nagy Ákost.

Faragó Tamás az InfoRádióban úgy fogalmazott, meg kell becsülni az újabb érmet, főleg annak tükrében, hogy a világ- és Európa-bajnoki címvédő Spanyolország be sem jutott a legjobb négy közé, be kellett érnie az ötödik hellyel, miután a korábbi helyosztón 17–9-re nyert a horvátok ellen. A Nemzet Sportolója szerint a belgrádi Eb-n egy olyan magyar válogatottat láttunk, amit „lehet szeretni”. Úgy véli, Varga Zsolt csapata „korszerű, látványos vízilabdát játszott, sok-sok szép megoldással”. Sajnos a végére jól láthatóan „elfogyott” a csapatunk. Hozzátette: ennek a magyar válogatottnak még meg kell tanulnia, milyen játékkal lehet hatékonyan megvívni egy-egy világverseny fináléját.

„Egy döntő megnyerése nemcsak logikai, hanem spirituális tudást is igényel”

– jegyezte meg a magyar női vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Vigvári Vendel ugyan remekelt, hiszen három gólt lőtt a szerbek elleni döntőben, a korábban több meccsen is villogó Manhercz Krisztián és Nagy Ádám viszont ezúttal nem talált be egyszer sem. Faragó Tamást is meglepte, hogy a két magyar klasszis a fináléban visszafogottabb teljesítményt nyújtott, ráadásul Manhercz Krisztiánnal ugyanez megtörtént a 2025-ös vb döntőjében is, a szingapúri fináléban sem volt eredményes. „Megszoktuk azt a bizonyos fölényes tudást, amivel rendelkezik elsősorban a góllövésben, de úgy látszik, neki is meg kell tanulnia döntőt játszani” – jegyezte meg Faragó Tamás.

Azt gondolja, követni kell a szerbek példáját, akik több olimpiai és világbajnokkal a soraikban „rutinból megoldották a döntőt”. Továbbra is azon a véleményen van, hogy a magyar válogatottban nagyon sok olyan kiváló játékos van, aki képes egy-egy mérkőzést eldönteni, éppen ez a magyar csapat egyik erőssége. Sajnos ez a vasárnapi Eb-döntőben „nem jött ki”, de azért felhívta a figyelmet arra is, hogy bár kevés gólt lőttünk, de kevés gólt is kaptunk. A Nemzet Sportolója szerint

az utolsó, a legfontosabb meccsre sajnos elfáradtak a magyar játékosok.

Nem kérdés, hogy a szerbek jól ismerik a magyar csapatot, a játékosaink képességeit. Kiemelte, hogy a kapusok közötti összevetésben ezúttal a szerbek bizonyultak jobbnak, és ez volt az egyik döntő faktor. Összességében a második helyet egy értékes helyezésnek tartja, de persze „magyar vízilabdázónak egy döntőt elveszíteni mindig fájdalmas”.

Jöjjenek a lányok!

Bár a férfi Európa-bajnokság vasárnap véget ért, ma már megkezdődött a női kontinenstorna Portugáliában, a magyar válogatott pedig este már az első meccsén kemény ellenféllel találkozik, a spanyolokkal. Faragó Tamás szerint meghatározó lesz, hogyan kezdi a tornát Cseh Sándor csapata.

Mint mondta, ahhoz, hogy a magyar női válogatott bejusson a legjobb négy közé, vélhetően a torna későbbi szakaszában Hollandiát is le kellene győznie, ami nem lesz könnyű feladat. Hozzátette: ha ma a magyar csapat nyer a spanyolok ellen, „akkor a nehezét megoldották, és képesek a lányok arra, hogy Madeiráról éremmel vagy egy jó helyezéssel térjenek haza”.